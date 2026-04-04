Trump extiende a empleados de agencias del DHS el pago de salarios tras cierre de Gobierno

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-SD), se prepara para conceder una entrevista televisiva después de que el Senado aprobara, por consentimiento unánime, un proyecto de ley de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el edificio del Capitolio de EEUU, el 2 de abril de 2026, en Washington, DC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó el viernes una orden ejecutiva que extiende a todas las agencias dependientes del Departamento de Seguridad Nacional la obligación de pagar los salarios de sus empleados afectados por el cierre parcial del Gobierno.

Esta medida comenzó con una orden inicial referida esta semana a los empleados de la Agencia para la Seguridad en el Transporte (TSA), que llevaban casi 50 días sin cobrar la nómina. Dado que todavía no hay avances en el debate en el Legislativo ni hay visos de que haya una solución antes de la semana que viene, Trump firmó una nueva orden que amplía su decisión original a empleados de otras agencias dependientes del DHS, como, por ejemplo, Guardacostas o Ciberseguridad.

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"Como presidente de Estados Unidos, he determinado que estas circunstancias constituyen una situación de emergencia que compromete la seguridad de la Nación", dijo Trump sobre una decisión ejecutiva que no ha necesitado pasar al Congreso al tratarse de una causa de fuerza mayor.

El Congreso podría desatascar esta situación en los próximos días, no obstante, dado que existe un nuevo proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional más factible para ambas partes hasta el 30 de septiembre.

Un acuerdo inicial en el Senado hace poco más de una semana dejó fuera de la partida presupuestaria a las fuerzas antimigración del país, empezando por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), pero la cámara baja, también de mayoría republicana, se negó en redondo a aceptar este pacto.

FUENTE: EUROPA PRESS