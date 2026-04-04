domingo 5  de  abril 2026
TENSIÓN GLOBAL

Trump reactiva ultimátum a Irán mientras corre el plazo de 48 horas por el estrecho de Ormuz

El expresidente insiste en la reapertura del corredor energético clave y eleva la presión en un momento de alta sensibilidad para los mercados internacionales

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

ANDREW HARNIK / VIA AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. El expresidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a presionar a Irán con un ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz, al advertir que el plazo de 48 horas previamente fijado entra en su fase decisiva en medio de una creciente tensión en Medio Oriente.

El pronunciamiento, difundido este 4 de abril a través de su cuenta en Truth Social, refuerza la exigencia de restablecer el tránsito sin restricciones por este paso marítimo estratégico, por donde circula una parte significativa del petróleo que se consume a nivel global.

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Trump advierte que, de no cumplirse el plazo, podrían derivarse acciones con impacto directo sobre la infraestructura energética iraní, lo que añade presión a un escenario ya marcado desde hacía varias semanas por la incertidumbre geopolítica.

En paralelo, versiones difundidas en redes sociales en español han amplificado el tono del mensaje con expresiones que no aparecen de forma literal en la publicación original, lo que introduce distorsiones en su interpretación y alcance.

El estrecho de Ormuz constituye uno de los puntos más sensibles del sistema energético internacional. Cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo transita por esta vía, por lo que cualquier alteración en su operatividad repercute de inmediato en los precios y en la estabilidad de los mercados.

La atención se concentra ahora en el vencimiento del plazo y en la respuesta de Irán, en un contexto donde la presión política podría escalar hacia decisiones con consecuencias económicas y estratégicas a escala global.

¿Se traducirá esta advertencia en una reapertura efectiva del corredor marítimo o marcará el inicio de una nueva fase de confrontación en la región?

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