El Teatro Real de Madrid bajo la mirada de Ignacio García-Belenguer: estrategia, prestigio y expansión internacional

Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real de Madrid, junto a Borja Ezcurra, director adjunto, durante su visita a Miami.

Intérpretes en escena durante una representación operística.

Escena de gran formato que reúne coro, solistas y orquesta en una propuesta escénica contemporánea.

MIAMI . – El Teatro Real de Madrid se consolida como una de las instituciones líricas más influyentes del panorama internacional, respaldado por un modelo que articula excelencia artística, solidez financiera y visión estratégica. Así lo afirmó su director, Ignacio García-Belenguer , en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS durante su reciente visita a Miami, ciudad que se perfila como pieza clave en su estrategia de expansión.

“El Teatro Real es una de las instituciones escénicas más importantes de Europa hoy en día. Somos centro de referencia a nivel artístico y económico gracias a un minucioso plan de trabajo estratégico desarrollado en los últimos años”, sostuvo.

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Ese posicionamiento responde a una hoja de ruta de largo alcance que estructura los pilares de su desarrollo.

“Aprobamos el plan estratégico 2025–2030, donde fijamos todas nuestras directrices y objetivos para los próximos años. Para nosotros, lo fundamental es la excelencia artística”, subrayó.

Bajo esa premisa, la entidad articula una programación que integra ópera, ballet y conciertos, con un estándar sostenido de calidad.

“Somos un teatro dedicado tanto a la ópera como al ballet y a los conciertos. Por lo tanto, la búsqueda de la excelencia artística es nuestro primer objetivo”, indicó.

Ignacio García-Belenguer Ignacio García-Belenguer, director general Teatro Real de Madrid JAVIER DEL REAL. CORTESÍA TEATRO REAL MADRID

Miami en la estrategia de expansión

Según explicó García-Belenguer, la presencia en el sur de Florida responde a una lógica definida dentro de su estrategia de crecimiento en el extranjero.

“Estados Unidos es uno de los principales emisores de turistas hacia Europa, y por eso uno de nuestros grandes proyectos es la internacionalización”, afirmó.

Miami se consolida como un enclave clave dentro de esa visión.

“Hemos identificado la ciudad como un punto estratégico. Existe una fuerte conexión cultural con España, con una gran comunidad española y latinoamericana, y una sensibilidad cultural que la convierte en un lugar ideal”, señaló.

El inicio de esta etapa ya tiene un calendario definido.

“Comenzaremos el 17 de octubre en el Arsht Center con la orquesta del Teatro Real, cerca de 120 músicos, en un concierto con cena de gala”, anunció.

Por ello refiere, que el alcance de la iniciativa trasciende una presentación puntual.

“Este será el inicio de una gira que queremos consolidar durante al menos cinco años, como parte del desembarco del Teatro Real en Miami”, afirmó.

La aspiración institucional apunta a una presencia sostenida.

“Nuestro objetivo es que Miami se convierta en una sede estable del Teatro Real”, aseguró.

TEATRO REAL MADRID Intérpretes en escena durante una representación operística. JAVIER DEL REAL. CORTESÍA TEATRO REAL MADRID

Excelencia y nuevos públicos

Uno de los desafíos estructurales de la ópera contemporánea es ampliar su base de espectadores sin diluir su esencia. Ignacio García-Belenguer lo sitúa como una prioridad.

“Los teatros de ópera tienen que acercarse a la gente, desarrollar nuevos proyectos y ver cómo logramos que los jóvenes vean la ópera como el arte por excelencia”, planteó.

Ese proceso de apertura se sostiene sobre un criterio invariable.

“La calidad. Nosotros damos lo mejor de nosotros mismos para tener a los mejores”, remarcó.

Sostenibilidad y transformación

La evolución de la organización también responde a exigencias globales que atraviesan el sector cultural.

“Ninguna institución cultural puede ser ajena a la sostenibilidad. El teatro fue declarado el más sostenible del mundo en 2025”, recordó.

El compromiso se traduce en transformaciones estructurales.

“Hay una apuesta clara por la economía circular, el desarrollo tecnológico, la utilización de nuevas fuentes de energía y la sostenibilidad en todo lo relacionado con el arte escénico”, expuso.

En paralelo, la digitalización redefine la relación con el espectador.

“El Teatro Real tiene una capacidad de dos mil personas. Si todo lo que hiciéramos fuera únicamente para esas dos mil personas, nos estaríamos equivocando”.

Las herramientas tecnológicas amplían el alcance y enriquecen la experiencia.

“Las nuevas tecnologías permiten llegar a un público mucho más amplio, a los hogares, y mostrar la excelencia del arte. La cámara puede captar detalles que el ojo humano no percibe”, manifestó.

Gestión y equilibrio financiero

En términos de administración, la entidad ha optado por un esquema híbrido que busca equilibrio y autonomía.

“Existen tres grandes modelos culturales: el europeo, el estadounidense y nuestro modelo híbrido”, explicó.

Esa estructura se refleja en su financiación.

“Tenemos aproximadamente un 30% de financiación pública, un 30% de patrocinio privado y un 30% de ingresos por taquilla”, puntualizó.

Para su líder, este esquema garantiza estabilidad y libertad creativa.

“Esta combinación permite independencia artística y sostenibilidad económica”, recalcó.

Alcance y posicionamiento

La organización reforzó su presencia fuera de sus fronteras en un contexto particularmente adverso para las artes escénicas.

“Tras el COVID, fuimos el primer teatro en abrir. Durante cuatro meses fuimos el único teatro abierto”.

Ese hito marcó un punto de inflexión en su visibilidad.

“Esto fortaleció nuestra posición internacional. Hoy desarrollamos proyectos en múltiples países”, afirmó.

La red de colaboración abarca los principales escenarios europeos.

“Trabajamos con grandes teatros como Covent Garden, La Scala, París, Lyon, Montpellier o Berlín”.

Y se extiende a otros mercados.

“Hemos desarrollado proyectos en Asia, China, Japón y Corea, y en América Latina”.

Flamenco como proyección cultural

Dentro de esa estrategia, el flamenco emerge como una herramienta de alcance cultural.

“Con el grupo Flamenco Real hemos estado en veintidós países y ciento setenta y ocho ciudades, alcanzando a más de cuatrocientas mil personas”, destacó.

Más allá de su alcance, el valor es simbólico.

“El flamenco es uno de los grandes exponentes culturales de España, y tenemos la responsabilidad de defender la marca España”, enfatizó.

En el sur de la Florida, formará parte del despliegue inicial.

“Incluiremos flamenco con fechas en noviembre y diciembre, cerrando así nuestra programación anual”, indicó.

Ignacio García-Belenguer Y Borja Ezcurra Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real de Madrid, junto a Borja Ezcurra, director adjunto, durante su visita a Miami. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Una presencia sostenida

La iniciativa en la ciudad del Sol busca replicar, con las adaptaciones necesarias, el modelo desarrollado en la capital española.

“Queremos replicar en Miami la misma actividad cultural que realizamos en Madrid, comenzando con el flamenco y creciendo hacia una programación artística completa”, explicó.

Y dejó una idea que proyecta el alcance de la apuesta.

“Es un proyecto apasionante. Estamos convencidos de que es el lugar adecuado para comenzar y también para quedarnos”, concluyó.