Arrestan a tres hombres en Hialeah por presunta exposición indecente en parque público

De acuerdo con reportes de autoridades locales, los detenidos fueron identificados como Deibi Miguel Orpesa, de 27 años; Geriolsys Palenzuela, de 49; y Dienil Camejo, de 61.

HIALEAH . — Tres hombres fueron arrestados en el Parque Amelia, en la ciudad de Hialeah, tras ser sorprendidos presuntamente incurriendo en conductas de exposición indecente en un espacio público frecuentado por familias.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, los detenidos fueron identificados como Deibi Miguel Orpesa, de 27 años; Geriolsys Palenzuela, de 49; y Dienil Camejo, de 61.

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Según la información preliminar, los individuos habrían sido observados en un área boscosa del parque mientras realizaban actos de carácter sexual a plena luz del día, lo que motivó la intervención de los agentes.

Los tres fueron trasladados al Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK), donde quedaron bajo custodia tras su arresto. Según los registros judiciales, enfrentan cargos por exposición de órganos sexuales, un delito menor bajo la legislación de Florida.

Durante su comparecencia inicial, a cada uno se le fijó una fianza de 500 dólares, mientras el caso continúa su curso en el sistema judicial del condado.

En Florida, la exposición de órganos sexuales en espacios públicos puede ser procesada bajo normativas relacionadas con conducta lasciva o indecente. Las sanciones varían según las circunstancias, e incluyen desde multas y libertad condicional hasta posibles penas de cárcel en casos agravados.

Este tipo de incidentes es atendido por el Miami-Dade Sheriff’s Office (MDSO), que responde tanto a denuncias ciudadanas como a labores de patrullaje preventivo en parques y áreas recreativas. Cuando se detectan conductas de carácter sexual en espacios abiertos, los agentes pueden proceder al arresto si consideran que existe causa probable, especialmente en entornos donde concurren menores.

En determinados escenarios, este tipo de cargos podría derivar en consecuencias adicionales, incluida la eventual inclusión en registros de ofensores sexuales, dependiendo de la tipificación final del delito y de las decisiones judiciales posteriores.

El suceso ha generado inquietud entre residentes del sector, debido a que el parque es un punto de encuentro habitual para familias y actividades recreativas. Las autoridades no han informado, por el momento, si existen antecedentes recientes similares en esa zona.