domingo 5  de  abril 2026
SUCESOS

Más de 50 heridos tras descarrilar un tren en el suroeste de Rusia

Unas 415 personas viajaban a bordo de este tren nocturno que cubría el trayecto entre las ciudades de Moscú y Cheliábinsk

Sitio del accidente.&nbsp;

Sitio del accidente. 

Captura de pantalla/YouTube/Kanal13
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Más de medio centenar de personas resultaron heridas después de que un tren con más de 400 pasajeros a bordo descarriló este viernes en la región rusa de Ulianovsk, en el suroeste del país.

El gobernador, Alexei Ruskich, indicó que el aparatoso accidente, en el que siete vagones de dos pisos se volcaron, provocó al menos 55 heridos que presentan un diagnóstico leve o moderado, si bien 17 de ellos fueron trasladados al hospital.

Lee además
Kaja Kallas, alta representante de Política Exterior de la Unión Europea
ALERTA

Rusia facilita información a Irán para "matar a estadounidenses" , según alta representante de la UE
El canciller Serguéi Lavrov vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, algo de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania. 
Guerra

Rusia admite entregar armas a Irán, pero niega pasar información de inteligencia contra objetivos de EEUU

Unas 415 personas viajaban a bordo de este tren nocturno que cubría el trayecto entre las ciudades de Moscú y Cheliábinsk, esta última situada cerca de la frontera con Kazajistán, cuando descarriló a la altura de Bryandino, a poco menos de 800 kilómetros al este de la capital rusa.

Las autoridades apuntaron al deterioro de la vía como posible motivo del accidente, mientras investigan las posibles causas, según recoge la agencia de noticias rusa Interfax.

Embed

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Zelenski dice que Rusia presiona con un nuevo ultimátum: "Ucrania tiene dos meses para salir del Donbás"

Ucrania confirma ataques a refinería de petróleo en Rusia; alertan sobre alza de precios globales

Atención a Ucrania ha sido desplazada por guerra en Oriente Medio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CONFLICTO ORIENTE MEDIO

Trump dice que piloto de EEUU fue rescatado en Irán "gravemente herido"; promete desatar "el infierno"

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.  
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

La Casa Blanca. 
SUCESOS

El Servicio Secreto investiga un tiroteo cerca de la Casa Blanca

El actor venezolano Fernando Carrillo. 
VENEZUELA

Expareja de Delcy Rodríguez pide liberación del depuesto dictador Nicolás Maduro

Te puede interesar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El padre José Espino (segundo de der. a izq.) se reúne con la comunidad.
ALTRUISMO

Rector de la Ermita de la Caridad lidera misión humanitaria en Cuba

Reykjavik, Islandia.
VIAJES

Reykjavík, capital de Islandia con simplicidad escandinava y energía creativa

La Casa Blanca. 
SUCESOS

El Servicio Secreto investiga un tiroteo cerca de la Casa Blanca

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.  
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones