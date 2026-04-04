Más de 50 heridos tras descarrilar un tren en el suroeste de Rusia

Más de medio centenar de personas resultaron heridas después de que un tren con más de 400 pasajeros a bordo descarriló este viernes en la región rusa de Ulianovsk, en el suroeste del país.

El gobernador, Alexei Ruskich, indicó que el aparatoso accidente, en el que siete vagones de dos pisos se volcaron, provocó al menos 55 heridos que presentan un diagnóstico leve o moderado, si bien 17 de ellos fueron trasladados al hospital.

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Unas 415 personas viajaban a bordo de este tren nocturno que cubría el trayecto entre las ciudades de Moscú y Cheliábinsk, esta última situada cerca de la frontera con Kazajistán, cuando descarriló a la altura de Bryandino, a poco menos de 800 kilómetros al este de la capital rusa.

Las autoridades apuntaron al deterioro de la vía como posible motivo del accidente, mientras investigan las posibles causas, según recoge la agencia de noticias rusa Interfax.

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FUENTE: EUROPA PRESS