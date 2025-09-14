domingo 14  de  septiembre 2025
PROTESTA

Cubanos en Holguín reclaman al régimen por apagones: "Es una tortura en vida"

Videos en redes sociales mostraron a decenas de personas golpeando cazuelas y coreando consignas frente a la sede del Partido Comunista de Cuba en Gibara

Cuba vivió una jornada de protestas la madrugada del 14 de septiembre

Cuba vivió una jornada de protestas la madrugada del 14 de septiembre

Cortesía captura Instagram @cubanosdelmundo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un prolongado apagón en el municipio Gibara, en Holguín, desató nuevas protestas contra el régimen cubano en la madrugada del domingo, en un episodio que refleja el creciente malestar social por el deterioro de los servicios básicos en la isla.

Residentes de la zona salieron a las calles tras permanecer al menos un día completo sin electricidad. Videos compartidos en redes sociales mostraron a decenas de personas golpeando cazuelas y coreando consignas frente a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC), entre ellas el conocido lema: “El pueblo unido jamás será vencido”.

Lee además
Un barrendero camina por la calle durante un apagón nacional causado por una falla de red en La Habana, el 19 de octubre de 2024.
APAGÓN

La electricidad regresa a 11 de las 15 provincias de Cuba
Reverendo Marco Antonio Ramos
FORO

¿Quiénes sostienen la dictadura de Cuba?: expertos analizan 66 años de poder castrista

Aunque medios independientes describieron la movilización como una protesta, el canal oficialista Gibaravisión intentó suavizar la narrativa al calificarla como una “demostración respetuosa de insatisfacción”. En su versión, los pobladores “expresaron sus inconformidades desde una postura de respeto y diálogo”, y las autoridades locales acudieron para “responder interrogantes e intercambiar al respecto”.

Intentos de represión

Sin embargo, las imágenes difundidas contradicen ese relato oficial. En algunos videos se observan intentos de represión por parte de agentes policiales, lo que provocó la reacción inmediata de los manifestantes, quienes respondieron con gritos de “al pueblo, no”, según relató el Diario de Cuba.

Las protestas, aunque focalizadas en Gibara, ponen nuevamente en evidencia la incapacidad del sistema eléctrico nacional para sostener la demanda. Apenas días antes, el miércoles 10 de septiembre, Cuba sufrió el quinto apagón total en menos de un año, lo que dejó a gran parte del país en la oscuridad.

El Diario de Cuba detalló que varias unidades termoeléctricas se encuentran fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas la unidad 5 de la CTE Renté, en Santiago de Cuba, y la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. Con estas fallas, suman nueve los bloques de generación que no funcionan actualmente en la isla.

Pese a las reiteradas promesas del régimen de Miguel Díaz-Canel sobre la incorporación de parques fotovoltaicos para paliar la crisis, los apagones se han intensificado en las últimas semanas, con cortes diarios que superan las 12 horas en varias provincias.

Reclamos al régimen

En ese contexto, el malestar social ha vuelto a las calles. El Nacional resaltó que las protestas no se limitaron al reclamo por la electricidad, sino que también incluyeron denuncias por las múltiples carencias que afectan su vida diaria y reclamos más amplios hacia el régimen castrista.

“Con cacerolas y consignas le reclamaron al régimen que asuma su responsabilidad sobre este y otros servicios, pues cada vez enfrentan más precariedades”, indicó el medio.

En declaraciones recogidas por redes sociales, un manifestante afirmó: “Hay hambre, no hay casi corriente ni agua, eso es una tortura en vida”.

Las escenas en Gibara evocan inevitablemente las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a protestar en más de 50 ciudades, impulsados también por los extensos apagones y la falta de alimentos y medicinas.

Aunque en esta ocasión el régimen asegura que “ningún manifestante fue ni será arrestado”, como reportó Diario de Cuba, el temor a represalias siempre planea sobre quienes se atreven a desafiar públicamente al poder en la isla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanMemero/status/1967045794059743545?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967045794059743545%7Ctwgr%5E768b39a850ea9e2fed70843a34d87c3409835d9b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elnacional.com%2F2025%2F09%2Fcubanos-protestaron-por-apagones-no-hay-casi-corriente-ni-agua%2F&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Diario de Cuba / El Nacional

Temas
Te puede interesar

Falla otra vez la Central Termoeléctrica de Cuba, la preparan para seis meses de mantenimiento

Revista Lux desmonta la farsa de la "potencia médica", un arma flaca del régimen cubano

Desarticulan red de fraude migratorio de "cubañoles" hacia EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y su pareja transgénero, Lance Twiggs
INVESTIGACIÓN

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"

El presidente de estados Unidos Donald J. Trump en el Congreso de Estados Unidos.
Migración

Corte da luz verde a Trump para revocar el 'parole' y deja a migrantes en riesgo de deportación

Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
CONMOCIÓN

Inmigrante con orden de deportación decapita a gerente de motel frente a su familia en Dallas

La exportavoz del gobierno de Joe Biden, Karine Jean Pierre.
INVESTIGACIÓN

Exvocera de la Casa Blanca admite que los mensajes de la salud de Biden eran controlados a "nivel superior"

El abogado cubanoamericano Wilfredo Willy Allen.
INMIGRACIÓN

Wilfredo Allen: "Prefiero el grillete que la detención"

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIONES

Aíslan a presunto asesino de Kirk; médicos evalúan su salud mental y salen nuevos detalles de su vida

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Torre de la Libertad en Miami.
RENOVACIÓN

En su centenario, la Torre de la Libertad ilumina la memoria de Miami

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llega a una reunión con el gobernante chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín.
REPORTAJE

De China, sólo aspirinas obtuvo Díaz-Canel en su gira

El abogado cubanoamericano Wilfredo Willy Allen.
INMIGRACIÓN

Wilfredo Allen: "Prefiero el grillete que la detención"

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y su pareja transgénero, Lance Twiggs
INVESTIGACIÓN

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"