Cubanos en Holguín reclaman al régimen por apagones: "Es una tortura en vida"

MIAMI.- Un prolongado apagón en el municipio Gibara, en Holguín, desató nuevas protestas contra el régimen cubano en la madrugada del domingo, en un episodio que refleja el creciente malestar social por el deterioro de los servicios básicos en la isla.

Residentes de la zona salieron a las calles tras permanecer al menos un día completo sin electricidad. Videos compartidos en redes sociales mostraron a decenas de personas golpeando cazuelas y coreando consignas frente a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC), entre ellas el conocido lema: “El pueblo unido jamás será vencido” .

Aunque medios independientes describieron la movilización como una protesta, el canal oficialista Gibaravisión intentó suavizar la narrativa al calificarla como una “demostración respetuosa de insatisfacción”. En su versión, los pobladores “expresaron sus inconformidades desde una postura de respeto y diálogo”, y las autoridades locales acudieron para “responder interrogantes e intercambiar al respecto”.

Intentos de represión

Sin embargo, las imágenes difundidas contradicen ese relato oficial. En algunos videos se observan intentos de represión por parte de agentes policiales, lo que provocó la reacción inmediata de los manifestantes, quienes respondieron con gritos de “al pueblo, no”, según relató el Diario de Cuba.

Las protestas, aunque focalizadas en Gibara, ponen nuevamente en evidencia la incapacidad del sistema eléctrico nacional para sostener la demanda. Apenas días antes, el miércoles 10 de septiembre, Cuba sufrió el quinto apagón total en menos de un año, lo que dejó a gran parte del país en la oscuridad.

El Diario de Cuba detalló que varias unidades termoeléctricas se encuentran fuera de servicio por averías o mantenimientos, entre ellas la unidad 5 de la CTE Renté, en Santiago de Cuba, y la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. Con estas fallas, suman nueve los bloques de generación que no funcionan actualmente en la isla.

Pese a las reiteradas promesas del régimen de Miguel Díaz-Canel sobre la incorporación de parques fotovoltaicos para paliar la crisis, los apagones se han intensificado en las últimas semanas, con cortes diarios que superan las 12 horas en varias provincias.

Reclamos al régimen

En ese contexto, el malestar social ha vuelto a las calles. El Nacional resaltó que las protestas no se limitaron al reclamo por la electricidad, sino que también incluyeron denuncias por las múltiples carencias que afectan su vida diaria y reclamos más amplios hacia el régimen castrista.

“Con cacerolas y consignas le reclamaron al régimen que asuma su responsabilidad sobre este y otros servicios, pues cada vez enfrentan más precariedades”, indicó el medio.

En declaraciones recogidas por redes sociales, un manifestante afirmó: “Hay hambre, no hay casi corriente ni agua, eso es una tortura en vida”.

Las escenas en Gibara evocan inevitablemente las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a protestar en más de 50 ciudades, impulsados también por los extensos apagones y la falta de alimentos y medicinas.

Aunque en esta ocasión el régimen asegura que “ningún manifestante fue ni será arrestado”, como reportó Diario de Cuba, el temor a represalias siempre planea sobre quienes se atreven a desafiar públicamente al poder en la isla.

