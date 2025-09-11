jueves 11  de  septiembre 2025
FORO

¿Quiénes sostienen la dictadura de Cuba?: expertos analizan 66 años de poder castrista

El Instituto Interamericano para la Democracia con sede en Miami reunió a un panel de expertos para analizar esta interrogante

Reverendo Marco Antonio Ramos

Reverendo Marco Antonio Ramos

foto de Wenceslao Cruz

Ines Ehulech

Especial

Lee además
Un barrendero camina por la calle durante un apagón nacional causado por una falla de red en La Habana, el 19 de octubre de 2024.
APAGÓN

La electricidad regresa a 11 de las 15 provincias de Cuba
Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.
CUBA

Con militares en las calles de La Habana, el régimen intenta reponer el servicio eléctrico

Miami.- “¿Quiénes sostienen la dictadura de Cuba?” es el tema del foro de análisis que convocado por el Interamerican Institute for Democracy (IID), tuvo lugar este miércoles 10 de septiembre en la sede de la institución.

El IID, un think tank comprometido con la promoción de la democracia, la libertad, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas, convocó a expertos que evaluaron los 66 años del régimen castrista en la isla, ahora en manos de Miguel Díaz-Canel.

El evento contó con la participación del historiador Marco Antonio Ramos, la periodista y directora del Diario Las Américas, Iliana Lavastida; el abogado y ex candidato presidencial de Chile, Ricardo Israel; el periodista Luis Galeano; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Antonio Marval; el periodista cubano Iván García Quintero que hizo su presentación desde la isla; la periodista e investigadora Darcy Borrero; y Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto, mientras que la moderación estuvo a cargo de Francisco Endara Daza.

Ramos, quien tuvo su cargo la apertura del foro, apuntó que para responder la interrogante es necesario evaluar un abanico de factores, que se extienden a lo largo de los años y en varias partes del mundo.

Durante las presentaciones se hizo énfasis en las estrechas alianzas que han contribuido al sostenimiento del régimen de La Habana; en sus inicios con la extinta Unión Soviética, en el presente con casos como el gobierno socialista español de Pedro Sánchez, y las dictaduras de Nicaragua, Bolivia y Venezuela–, de quienes no sólo recibe recursos y asistencia clave, sino que, a su vez, sostiene y utiliza como mecanismo de expansión de su narrativa.

Es por ello por lo que la dictadura de Cuba debe entenderse como un fenómeno que supera sus fronteras, y su propaganda de revolución, hoy devenida en el proyecto del Socialismo del Siglo XXI, como una transnacional además de crimen organizado, por sus nexos con narcoguerrillas y grupos terroristas.

“El fundamento principal del sostenimiento de la dictadura cubana es el crimen (...) y quienes detentan su poder no son diferentes al Cartel de los Soles”, señaló en ese sentido Sánchez Berzaín, quien se refirió al histórico vínculo entre Hugo Chávez, Nicolás Maduro y los gobernantes de La Habana.

Otros actores clave en el sostenimiento del régimen son los Estados que califican como paradictatoriales, elegidos democráticamente, pero que a su vez respaldan a las dictaduras como son los casos de Brasil, con Luiz Inácio Lula da Silva, Colombia, con Gustavo Petro, Honduras con Xiomara Castro, o México con Claudia Sheinbaum, junto a los organismos y la comunidad internacional en general, que por medio de sus silencios y alianzas se han vuelto cómplices de esta estructura.

Sin embargo, los expertos apuntaron que sólo los factores externos no serían suficientes para entender la continuidad del régimen.

Dentro de sus fronteras, la dictadura cubana ha montado un mecanismo constante de terrorismo de Estado, que incluye el aniquilamiento de fuerzas opositoras, el adoctrinamiento, el empobrecimiento de la sociedad, la apropiación de la industria y la comisión de todo tipo de violaciones de derechos individuales.

Esta situación no solo ha derivado en el sofocamiento de la disidencia y la población civil, sino que también ha dejado a una comunidad de cerca de tres millones de cubanos viviendo en el exterior, y convirtiéndose en “proveedores de quienes los obligaron a abandonar su país”, por medio del envío de remesas y productos a sus familiares, sujetos a la inspección y apropiación de las fuerzas dictatoriales.

Es por tanto que responder a la pregunta “¿Quién sostiene a la dictadura de Cuba?”, concluyeron los expositores, no es posible sin también analizar a quiénes sostiene la dictadura de La Habana y qué obtiene de ellos, y una salida de esta situación requiere de una estrategia amplia y coordinada, tanto desde el exterior como desde el interior.

Temas
Te puede interesar

Conferencia 'Salvar a Cuba', un grito de esperanza y acción en el 35 aniversario del DDC

Fallece anticastrista Eduardo Arocena tras una vida marcada por la violencia y la prisión

Nuevo apagón nacional paraliza Cuba y provoca desesperación en la población

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Te puede interesar

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca