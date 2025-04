Cubanos piden al régimen "decir la verdad" sobre censo de plantas eléctricas

Aunque se trata de una medida implementada anteriormente en otras provincias, la población teme que esta disposición derive en nuevas prohibiciones al uso de estos generadores.

"Pero ustedes están haciendo estás notas con inteligencia artificial y así escriben porquerías .... Son unos faltas de respeto , no tienen vergüenza....pero además censar qué... La planta es mía y mañana me da la gana de recogerla y llevarla para otra casa y eso a ustedes no les importa, son una partida de incapaces, INEPTOS y faltas de respeto... El que no cense, después dicen que la ponen ilegal y todo ese mecanismo diabólico que crean ustedes", alertó un usuario.

"Digan la verdad, que aquí ni hay tanta gasolina, ni ticket funciona tan bien. En serio, qué es lo que uds quieren saber?", cuestiona otra persona.

Los comentarios van cargados de ironía acerca del intento estatal por controlar un bien que los cubanos han debido agenciarse por medios propios ante la grave crisis del sector electroenergético, que ya se prolonga por más de dos años.

"Estas plantas fueron otorgadas por la libreta de racionamiento que le están haciendo censo? Falta de respeto es lo que son", dice un comentario en el perfil de Facebook de la empresa.

Otro pregunta lo mismo: "Pero la Empresa Eléctrica de La Habana le ha dado plantas eléctricas a alguien para estar censánsandolas, ustedes se pasan de descarados. Lo que tienen que hacer es dar un buen servicio que para eso la cobran y bien cara, en ningun país con aire acondicionado se paga un salario por tenerlo encendido y ustedes no son capaces de mantener ni un bombillo en cada hogar".

La entidad estatal precisa en una nota informativa que los clientes recibirán un comprobante "con los datos aportados" y que siete días después de ese momento, "podrán acceder a la plataforma ticket (deberán registrarse previamente) y consultar la actualización de su estado en la cola virtual".

"Una vez notificado su turno, los clientes podrán acercarse a los servicentros habilitados para el proceso, dónde recibirán 20 litros de gasolina. El pago se realizará mediante las diversas formas alternativas", agrega la empresa.

"Para qué preguntan qué tipo de combustible utiliza mi planta eléctrica si están diciendo que se darán 20 litros de GASOLINA, no otro combustible", cuestionó un forista en redes sociales.

"Ustedes si tienen esa cara dura, horita controlan hasta las veces que las personas van al baño. El censo que tienen que hacer es darle más comida al pueblo y ustedes como gobierno garantizar la electricidad del país, paren ya que Cuba no aguanta más", escribió un usuario.

Un comentario similar conmina a los funcionarios a atender asuntos de mayor gravedad para los cubanos: "Me parece que deberían hacer un censo para ver qué cantidad de comida puedes comprar con el salario, por qué a los 7 años ya no le dan leche a los niños, que es cuando más lo necesitan. Por qué la carnicería de cada barrio es un local vacío, por qué cada día que pasa el cubano quiere salir del país, por qué no hay medicamentos e insumos cuando el país se dice llamar potencia médica, por qué los dirigentes de este país están cada día más gordos, por qué se reúnen tanto y no solucionan nada???? ".

FUENTE: Martí Noticias