Ordenan a Kanye West pagar 140.000 dólares en demanda por renovación de su mansión

La demanda civil contra el cantante fue interpuesta por Tony Saxon, que acusó al rapero de incumplir un contrato y despedirlo injustamente

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

AFP/Jean-Baptiste Lacroix
  • LOS ÁNGELES.- El rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como Ye, tendrá que pagar 140.000 dólares a un exempleado de mantenimiento que lo demandó por no pagar la totalidad de las reformas en su mansión de Malibú, determinó una corte de Los Ángeles.

La demanda civil contra el cantante fue interpuesta por Tony Saxon, que acusó al rapero, de 48 años, de incumplir un contrato y despedirlo injustamente tras sufrir una lesión mientras trabajaba en la mansión.

Según información citada por NBC, el artista acordó pagarle 20.000 dólares semanales al empleado en virtud de un contrato de 2021 para remodelar su mansión en Malibú, pero solo entregó un pago inicial y 100.000 dólares por los gastos de construcción.

La defensa de West alegó que los registros bancarios muestran que se le habían pagado a Saxon 240.000 dólares por su trabajo y que este no buscó un tratamiento adecuado para su lesión.

Además del pago de 140.000 dólares, el rapero también deberá pagar los honorarios de los abogados de su demandante y los costos judiciales en el proceso desarrollado en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

West publicará el 20 de marzo Bully, su duodécimo álbum de estudio y anunció recientemente un concierto para el 3 de abril en Los Ángeles.

El rapero ha estado en el ojo del huracán en los últimos años por su comportamiento errático y sus controvertidas declaraciones antisemitas.

FUENTE: EFE

