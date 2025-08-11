martes 12  de  agosto 2025
REPRESIÓN

Denuncian "grave deterioro" de salud del preso político cubano Félix Navarro

Sonia Álvarez Campillo, esposa del líder opositor denunció que Navarro permanece en la enfermería, “un calabozo que más bien parece una celda de castigo”

El opositor cubano Félix Navarro.&nbsp;

El opositor cubano Félix Navarro. 

RADIO TELEVISIÓN MARTÍ
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - La salud del preso político cubano Félix Navarro continúa deteriorándose en la prisión de Agüica debido a las precarias condiciones carcelarias y la ausencia de atención médica adecuada, lo que agrava su delicado estado físico.

Su esposa, la Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo, denunció en un audio difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que Navarro permanece en la enfermería, “un calabozo que más bien parece una celda de castigo”.

Lee además
La periodista Adriana Navarro.
TV Y MEDIOS

Adriana Navarro, la voz española que conquista la radio de Miami
El opositor cubano Félix Navarro. 
CUBA

CIDH exige al régimen cubano información sobre el estado del preso político Félix Navarro

Álvarez Campillo relató que su esposo no recibe luz solar, carece de acceso a un televisor o cualquier otro medio de distracción, y se encuentra completamente aislado. “Todavía le duele el pulmón cuando respira y cuando tose. Está muy delgado y los análisis indicaron que podría tener una infección”, indicó.

Asimismo, afirmó que las autoridades penitenciarias lo mantienen incomunicado, sin que pueda interactuar con otros reclusos.

Hace pocas semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al régimen cubano que informe sobre la situación de Navarro. El organismo de la OEA solicitó al canciller Bruno Rodríguez Parrilla datos actualizados sobre las condiciones de reclusión del líder opositor, petición que La Habana ha ignorado.

"Enfermedades crónicas"

Por su parte, la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) alertó sobre el grave riesgo que corre Navarro, beneficiario desde 2022 de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, recordando que padece múltiples enfermedades crónicas y ha sido sometido a tratos inhumanos.

Poco antes, Álvarez Campillo declaró a Martí Noticias que la Seguridad del Estado ha manejado con opacidad el diagnóstico médico de su esposo. Según relató, una doctora enviada por la policía política aseguró que Navarro presentaba una inflamación pulmonar severa derivada de una tuberculosis o una neumonía aguda.

El opositor, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue devuelto a prisión en abril, apenas tres meses después de ser excarcelado por una negociación entre el régimen y el Vaticano. Desde entonces, su salud ha empeorado de forma sostenida.

"Salvar vidas"

En julio, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para salvar la vida de Navarro y de José Daniel Ferrer, también preso político y vicepresidente de la coalición opositora.

“La comunidad internacional puede marcar la diferencia; con una acción concertada puede salvar vidas”, señaló el organismo, destacando que casos como el de Navarro evidencian que la represión en Cuba no es esporádica ni casual, sino una política de Estado estructurada y persistente contra sus opositores.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

México paga $100 millones por médicos cubanos, sin datos claros de su efectividad

Un hombre mata a policía cerca de una agencia federal de salud en Atlanta

EEUU inicia acciones para definir los alimentos ultraprocesados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.
CELEBRIDADES

Kylie Jenner celebra cumpleaños con elegante cena junto a los Bieber

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
CONTROVERSIA

FPL y grupos empresariales acuerdan aumento de tarifas récord en Florida

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

Te puede interesar

Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami en Miami, Florida, el 7 de agosto de 2025.
COMERCIO

Trump anuncia la extensión de la tregua arancelaria con China por 90 días

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, agradeció al equipo de la Fundación Santa Fe, donde estuvo recluido el político durante dos meses. Hicieron todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible por salvarle la vida, dijo.
COLOMBIA

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: "Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Búsqueda de la paz

Una cumbre bajo la lupa de Ucrania y Europa; Trump espera que la reunión con Putin sea "constructiva"

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU