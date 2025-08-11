María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: "Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza"

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, observa la foto de su esposo fallecido el 11 de agosto de 2025.

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, agradeció al equipo de la Fundación Santa Fe, donde estuvo recluido el político durante dos meses. "Hicieron todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible por salvarle la vida", dijo.

BOGOTÁ. - La esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay , María Claudia Tarazona, llamó a honrar al político, quien murió la madrugada del 11 de agosto, tras dos meses del atentado en su contra durante un acto público.

"Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel", indicó a su llegada al Congreso la noche de este lunes 11 de agosto, donde se le rinden honores al dirigente.

Dijo que quienes conocieron, trabajaron y estuvieron cerca del senador saben que él quisiera para todos los colombianos "unión, paz y amor".

La viuda inisistió en honrar la lucha del senador del Centro Democrático, quien murió a los 39 años. "Y hoy que estamos dándole su despedida, quiero decirles también que, ojalá, se haga justicia porque la justicia fortalece la democracia", expresó.

Sostuvo también: "Que los seres humanos respondan por sus actos hace un país justo y debe haber justicia, no solo por Miguel, sino por una Colombia entera que merece vivir en paz".

Tarazona llegó al Congreso acompañada de sus tres hijas, fruto de su primer matrimonio.

Expresó que Miguel Uribe Turbay "era para nosotros el que canta, el que juega ajedrez, el que toca piano, el que compone canciones, el que le dedicó la vida con amor y entrega a Alejandro, a mis hijas y a mí". Para el país, se fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás".

Alejandro, el hijo del político, quedó huérfano de padre a los cuatro años. Con esto, se reedita la historia de la periodista Diana Turbay Quintero, madre del senador, quien fue asesinada por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, cuando el dirigente era pequeño.

El cuerpo de Miguel Uribe Turbay estará durante tres días en cámara ardiente en el Congreso de la República.

Agradecimiento a Dios

Por otra parte, María Claudia Tarazona dio "infinitas gracias a Dios por haberme permitido estos dos meses al lado de Miguel. Por haber aprendido a amar a Dios y a recibirlo en mi corazón. Sin esos dos meses de preparación, hubiera sido imposible enfrentar este momento. Dios está conmigo, me da fortaleza y durante estos dos meses me enseñó el camino del amor. Se nos fue un hombre maravilloso".

También agradeció al equipo de la Fundación Santa Fe, donde estuvo recluido el senador durante dos meses, que "hicieron todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible por salvarle la vida a Miguel. Sus médicos, cada uno de ellos, su equipo de enfermeros y enfermeras lucharon a la altura de Miguel. Esa batalla que Miguel hubiera querido, que diera y que lo hicieran con la altura. Gracias por no desfallecer y estar con Miguel”.

FUENTE: Con información de Caracol Noticias