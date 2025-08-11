Kylie Jenner celebra cumpleaños con elegante cena junto a los Bieber

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.

MIAMI.- La empresaria y estrella de televisión Kylie Jenner festejó su cumpleaños número 28 con una íntima y sofisticada cena organizada por su hermana mayor, Kendall Jenner. El evento, realizado al aire libre, reunió a familiares y amigos cercanos, incluyendo a la modelo y amiga de Kylie, Hailey Bieber.

La mesa, decorada con arreglos florales, velas y vajilla personalizada, reflejaba un ambiente cálido y elegante. El menú fue preparado por la chef Khristianne U e incluyó platillos como frittata, pan de pita, aceitunas y una fresca ensalada de tomate con maíz.

Durante el día, Kylie compartió en sus redes sociales varios momentos de la celebración, incluyendo una tierna foto con su hija Stormi, de siete años, quien le regaló un pastel decorado con chispas y caramelos. También mostró un divertido instante en el que aparece con una vía intravenosa mientras disfruta de un platillo con la frase “Happy Birthday Kylie!” escrita en ketchup.

Por su parte, las hermanas de Kylie, Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, le enviaron emotivos mensajes de felicitación a través de redes sociales, llenando de cariño la jornada especial.

Kylie Jenner actualmente

Recientemente, Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores al mostrarse hablando en español. En un video que se hizo viral en redes sociales, la modelo y empresaria aparece acompañada de Ariel Tejada, maquillista de ascendencia dominicana quien parece fue su mentor.

"Hola, me llamo Kylie. Mi nombre es Kylie Jenner y este es mi nuevo Kylie outfit", dijo con fluidez la menor del clan Kardashian Jenner.

No obstante, el video ha causado revuelo pues culminó el audiovisual con una expresión latina, específicamente venezolana, para referirse a lo mucho que le gustaba su atuendo: "Y está arrechísimo", manifestó con una sonrisa y siguiendo el consejo de su compañero.