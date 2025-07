Adriana Navarro, la voz española que conquista la radio de Miami

Si bien ahora la periodista se dedica a la radio, tras el cierre de América TeVé, durante los 18 años que reportó ante las cámaras de televisión no abandonó su quehacer en el medio radial.

“Mientras estaba haciendo televisión muchos años, 18 años de reportera de noticias, de presentadora, también tuve la oportunidad de colaborar en algunos de los programas que teníamos en la radio. Y ahora se ha ampliado un poco ese trabajo que estaba haciendo. Estoy muy contenta con esta aventura porque siempre me ha gustado muchísimo la radio. Creo que da una oportunidad más directa e íntima de hablar, con nuestros oyentes; de abrir líneas y compartir con ellos las inquietudes sobre diferentes temas”, dijo Adriana Navarro a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Somos tres voces: una venezolana, una cubana y una española, con el fin informativo de dar a conocer las noticias en el ámbito local, nacional e internacional”, agregó sobre el programa.

Navarro no dudó en detallar las ventajas de la radio en cuanto a la cercanía que genera con la audiencia.

“Yo siempre he dicho que soy un ratón de televisión, me fascina. Y la radio me apasiona muchísimo, porque es mucho más directo y da más conexión con los oyentes, se puede interactuar, pues nos llaman y nos hacen preguntas, no solo a nosotros, también a los invitados, porque siempre tenemos invitados. Los tiempos siempre están contados, en radio o televisión, pero en la radio se puede desarrollar la noticia un poco más. En mi caso, que soy especialista en política local, estatal, entonces me gusta invitar a políticos, ya sean alcaldes, comisionados, representantes estatales. Y abrimos el micrófono también al público, así que es una buena manera de que, directamente, puedan interactuar con sus representantes, con líderes políticos y hacerles preguntas o críticas abiertamente”, expuso la periodista.

“Está muy bien porque tenemos opiniones de todo tipo. La radio es para todos nuestros oyentes, mientras nos llamen y nos den sus opiniones de una manera educada, tolerante, siempre es bonito escuchar, porque ellos aprenden de lo que nosotros presentamos, pero nosotros también aprendemos de ellos porque, a través del público, conocemos las inquietudes que tienen y lo que realmente necesitan que pongamos encima de la mesa”, agregó sobre la retroalimentación que reciben en vivo durante el programa.

Además de Hora 12, Navarro conduce Florida al día, junto al Juan Carlos Porras, los sábados a las 9:30 am, un espacio a servicio de la comunidad en el que informan sobre nuevas leyes.

También colabora con el programa matutino de la periodista Sandra Peebles.

“Él es legislador en Tallahassee. Entonces, qué mejor que tener este programa informativo para explicarle la legislación vigente a la gente del sur de la Florida que nos escucha. Hay un dicho en Derecho que dice que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Yo estudié Leyes hace muchos años en la Universidad de Navarra, en España. Abrimos líneas para que nos pregunten qué quieren conocer, porque hay leyes que a lo mejor les interesan más que otras. Por ejemplo, la crisis que hay con el tema de los condominios, ahora la gente está desesperada, no sabe qué hacer. Y el legislador escucha, absorbe y lleva todo a Tallahassee. Estamos dando un servicio a la comunidad. Tambien tengo el segmento Voces de Miami, una colaboración con Sandra Peebles”, dijo.

Aunque la televisión ha acaparado su tiempo en los últimos años, ahora disfruta esta nueva etapa.

“La televisión ha sido muy importante para mí, han sido casi dos décadas frente a una cámara. Es parte de lo que soy, de lo que es mi carrera profesional. Y si el día de mañana se da la oportunidad, pues claro que sí, me encantaría, Pero ahora que estoy explorando lo que es la radio, estoy muy contenta, lo estoy disfrutando”.

Sobre los retos que enfrenta hoy en día el periodismo, independientemente del medio en que se ejerza, comentó:

“El periodismo que hemos conocido hasta ahora o hasta hace muy poco, está muriendo, por desgracia. Y la verdad es que las cosas están cambiando las cosas. Yo no voy a ser la que ponga la etiqueta ni para mejor ni para peor, simplemente las cosas cambian. La gente tiene ahora estos dispositivos donde ven noticias de manera más inmediata. Todo está cambiando de una manera vertiginosa. Nos estamos viendo afectados, por supuesto, en esta industria, hay muchos recortes y mucha gente que quizá ya no tiene la oportunidad de trabajar de la manera que lo estaba haciendo antes y nos toca reinventarnos”.

“Yo he hecho televisión, radio, prensa escrita, pero son nichos complicados, quién sabe lo que pueda pasar. Otros se están reinventando con las redes sociales, que es súper válido, a lo mejor crean su canal de YouTube, o a lo mejor hacen un podcast. Yo pienso que al final, si es tu pasión, si es lo que te gusta, hay que tocar puertas y seguir avanzando. Y si no es con una empresa, pues a nivel particular, y convertirte en el protagonista de tu historia”.

Sin embargo, hay ciertas normas que se deben respetar.

“Yo siempre digo que, independientemente de cómo informes, cómo hagas periodismo o de cómo quieras acercarte a tu público, a tus oyentes o tus seguidores, siempre hazlo de manera fidedigna, siempre ten en cuenta que las fuentes son importantes, de que no hay que engañar, de que lo hagas de la manera más leal posible, porque si no es muy fácil manipular a la audiencia o a tus seguidores en las redes sociales. Entonces, lo más importante es corroborar lo que vas a decir”.