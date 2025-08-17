Detienen a miembro del Tren de Aragua, uno de los más buscados, por asesinato en Chile

Llegada de presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua al Centro de Reclusión del Terrorismo (CECOT) en la ciudad de Tecoluca, El Salvador. (Fotografía difundida el 16 de marzo de 2025 por la oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador)

BOGOTÁ. - En una operación conjunta, la Policía de Colombia y la Oficina Central de Interpol Chile practicaron la detención de uno de los miembros de la organización criminal terrorista Tren de Aragua , quien es uno de los “más buscados” en Chile por varios crímenes, informaron las autoridades de investigación policial.

La captura del venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, tal como fue identificado, se hizo efectiva tras una alerta roja de Interpol por haber huido de Chile y estar solicitado por su implicación en un asesinato, entre otros crímenes.

El sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía de Colombia para que inicie ante las instancias diplomáticas el proceso de extradición a Chile donde es requerido.

Tren de Aragua en Chile

“El prófugo planeó y ejecutó, junto con otros miembros de la organización criminal transnacional, varios asesinatos, entre ellos el del prestamista informal José Felipe Reyes Ossa, conocido como ‘El Rey de Meiggs’, perpetrado el pasado 19 de junio en Ñuñoa (Santiago)”, detalló el director general de la Policía colombiana, mayor general Carlos Fernando Triana, en la cuenta X.

También Interpol informó del arresto del fugitivo miembro del Tren de Aragua a través de un video en su cuenta X , que da cuenta de la operación policial.

El Tren de Aragua, organización del crimen trasnacional de Venezuela, ha estado involucrada en asesinatos, entre los cuales está el del teniente retirado Ronald Ojeda, que fue secuestrado de su casa en esa ciudad y asesinado en las afueras, donde fue hallado su cuerpo, el 21 de febrero de 2024.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DirectorPolicia/status/1956856547247534444?t=xDDFzCkIXLVnOviF7GRRfg&s=09&partner=&hide_thread=false ¡ ‘ ’ ! En Barrancabermeja (Santander), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, a través de la Oficina Central Nacional de @INTERPOL_HQ… pic.twitter.com/5Kjs2tysJf — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 16, 2025

Investigación continúa

Investigaciones de fiscalía determinaron que el secuestro y muerte fue ejecutado por miembros del Tren de Aragua, vestidos como agentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), y ordenado por altos funcionarios del régimen de Maduro desde Venezuela, lo que sigue bajo averiguación criminal.

Ante sus operaciones criminales vinculadas con narcotráfico, EEUU designó al Tren de Aragua organización terrorista que actúa con la protección del Cártel de los Soles y que está liderado por Maduro, según el Departamento de Estado

La Embajada de Estados Unidos y la Policía de Colombia ofrecen recompensa de un total de 12 millones de dólares por la captura de los líderes fundadores Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’; Giovanny San Vicente; y Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INTERPOL_HQ/status/1957060518339829909?t=mBOqQ6p0ruoYqZzqQUWiMQ&s=09&partner=&hide_thread=false One of the most wanted members of the Tren de Aragua crime gang was arrested in Colombia



The Venezuelan was arrested in the framework of @ELPACCTO. The #RedNotice fugitive who had been mistakenly released in July, is wanted by the Chilean authorities for aggravated homicide. https://t.co/xfFvCyuN3w pic.twitter.com/7Lv1qEQm42 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) August 17, 2025

FUENTE: Con información Policía de Colombia, Interpol Chile redes