Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias Comunistas.

Desfile por el Día de la Cultura celebrado por el régimen cubano en el municipio de San Luis, Pinar del Río.

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.

LA HABANA - El sacerdote Cirilo Castro Fuentes , párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río) , se convirtió en el centro de una fuerte controversia tras participar en el desfile oficial por el Día de la Cultura Cubana portando la bandera del Vaticano junto a insignias del Movimiento 26 de Julio y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Las imágenes del acto, divulgadas por el medio independiente Cuba Trendings, muestran al sacerdote marchando sonriente entre estandartes revolucionarios.

"Narrativa ideológica"

La participación del sacerdote Castro Fuentes, se produce en un acto organizado directamente por el Partido Comunista, diseñado para exaltar símbolos históricos del régimen y reforzar su narrativa ideológica.

Para muchos fieles, la presencia de un ministro de la Iglesia en este tipo de actos supone un gesto de legitimación hacia un sistema que ha perseguido sacerdotes, clausurado templos y restringido manifestaciones religiosas durante más de seis décadas.

"Procesión de la vergüenza"

Activistas católicos rechazan lo ocurrido y lo consideran como una “renuncia a la misión profética” del clero.

“Un sacerdote no puede desfilar bajo las mismas banderas que representan fusilamientos, censura y cárcel”, indicaron, recordando que el régimen cubano ha reprimido recientemente incluso procesiones religiosas conmemorativas.

“Es una auténtica procesión de la vergüenza”, lamentan los feligreses.

Hasta ahora, ni la diócesis local ni la Conferencia Episcopal han ofrecido comentarios sobre la polémica aparición del sacerdote.

FUENTE: Con información de Cuba Trendings