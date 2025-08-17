domingo 17  de  agosto 2025
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

“Procesión de la vergüenza”, el sacerdote Cirilo Castro Fuentes, desfiló con símbolos del aparato represivo del régimen cubano, en San Luis

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.

Imágenes difundidas en Facebook por el medio independiente Cuba Trendings
Desfile por el Día de la Cultura celebrado por el régimen cubano en el municipio de San Luis, Pinar del Río.

Desfile por el Día de la Cultura celebrado por el régimen cubano en el municipio de San Luis, Pinar del Río.

Imágenes difundidas en Facebook por el medio independiente Cuba Trendings
El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias Comunistas.

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias Comunistas.

Imágenes difundidas en Facebook por el medio independiente Cuba Trendings
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), se convirtió en el centro de una fuerte controversia tras participar en el desfile oficial por el Día de la Cultura Cubana portando la bandera del Vaticano junto a insignias del Movimiento 26 de Julio y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Las imágenes del acto, divulgadas por el medio independiente Cuba Trendings, muestran al sacerdote marchando sonriente entre estandartes revolucionarios.

Lee además
Video donde aparece la zona del derrumbe. 
TRAGEDIA

Cuba: Reportan derrumbe en Centro Habana; habría un fallecido y varias personas atrapadas
Orlando Gutiérrez- Boronat, secretario nacional de la ARC.
UNIDAD

Resistencia cubana convoca a conferencia "Salvar a Cuba" para presionar por un cambio democrático
Acto oficialista-Cuba
El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias Comunistas.

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias Comunistas.

"Narrativa ideológica"

La participación del sacerdote Castro Fuentes, se produce en un acto organizado directamente por el Partido Comunista, diseñado para exaltar símbolos históricos del régimen y reforzar su narrativa ideológica.

Para muchos fieles, la presencia de un ministro de la Iglesia en este tipo de actos supone un gesto de legitimación hacia un sistema que ha perseguido sacerdotes, clausurado templos y restringido manifestaciones religiosas durante más de seis décadas.

Embed

"Procesión de la vergüenza"

Activistas católicos rechazan lo ocurrido y lo consideran como una “renuncia a la misión profética” del clero.

“Un sacerdote no puede desfilar bajo las mismas banderas que representan fusilamientos, censura y cárcel”, indicaron, recordando que el régimen cubano ha reprimido recientemente incluso procesiones religiosas conmemorativas.

“Es una auténtica procesión de la vergüenza”, lamentan los feligreses.

Hasta ahora, ni la diócesis local ni la Conferencia Episcopal han ofrecido comentarios sobre la polémica aparición del sacerdote.

Acto oficialista Cuba
Desfile por el Día de la Cultura celebrado por el régimen cubano en el municipio de San Luis, Pinar del Río.

Desfile por el Día de la Cultura celebrado por el régimen cubano en el municipio de San Luis, Pinar del Río.

FUENTE: Con información de Cuba Trendings

Temas
Te puede interesar

EEUU revoca visados a la familia del ministro de Salud de Brasil por cooperación con Cuba

Proyección electoral en Bolivia ubica a Rodrigo Paz y Jorge Quiroga en segunda vuelta

Pedro Burelli analiza la presión de EEUU sobre Maduro, en charla con la periodista Patricia Janiot

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania

Te puede interesar

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Proyección electoral en Bolivia ubica a Rodrigo Paz y Jorge Quiroga en segunda vuelta

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Patricia Janiot entrevista en su programa al analista Pedro Burelli.  video
DEBATE

Pedro Burelli analiza la presión de EEUU sobre Maduro, en charla con la periodista Patricia Janiot

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Marc Anthony Salvat, candidato a la alcaldía de Hialeah. 
ELECCIONES

Marc Anthony Salvat: "No soy político, soy la voz de Hialeah"

Delcy Rodríguez (izq.), habla junto a Jorge Rodríguez, durante una reunión de la Alta Comisión de la Guyana Esequiba en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Casa Amarilla, Caracas, el 11 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

Secuestro, dinero y poder: La historia que une a los hermanos Rodríguez