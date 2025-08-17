domingo 17  de  agosto 2025
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Grupo ciudadano en Miami organiza manifestación para clamar por reunificación familiar

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.

AFP
Por Heidy Hidalgo Gato

MIAMI.- Un colectivo de residentes permanentes y ciudadanos de Estados Unidos organiza en redes sociales una jornada de protesta pacífica que ciertas categorías de reunificación familiar queden fuera de las restricciones del Travel Ban, política que limita el ingreso de nacionales de varios países, entre ellos Cuba.

El grupo, identificado como Residentes y Ciudadanos Unidos, supera los 200 miembros y promueve una acción cívica para visibilizar un reclamo compartido: la reunificación de miles de familias con procesos migratorios estancados en las categorías F1, F2A, F2B, F3 y F4.

Lee además
La fiscal general designada por el presidente Donald Trump, Pam Bondi.
ULTIMÁTUM

Pam Bondi da una semana a las "ciudades santuario" para acatar leyes de inmigración: "Los perseguiremos"
Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández.
COMUNICADO

Miami-Dade: TPS y servicios de licencias de conducir para hondureños, nicaragüenses y venezolanos

Sus administradores enfatizaron que se trata de “un espacio de ayuda mutua, sin insultos ni divisiones internas”, y llamaron a la unidad alrededor de una demanda concreta frente a la prohibición.

Convocatoria en Miami

Los organizadores señalan como fecha tentativa para la protesta pacífica el domingo 24 de agosto y como punto de encuentro las inmediaciones del restaurante Versailles, en Miami.

La movilización se presenta como una manifestación pacífica, con permisos en trámite. El calendario coincide con la revisión que, según el grupo, prevé realizar la administración Trump sobre la directiva presidencial que sostiene el Travel Ban.

Edisleidys Martínez Álvarez, administradora del grupo y portavoz oficial, explicó que la protesta “busca exponer de manera respetuosa una petición puntual: retirar a las categorías familiares del alcance de la medida”. Y añadió que el equipo trabaja en los permisos y en la logística para garantizar orden y seguridad.

¿Por qué ahora?

La creación de esta plataforma refleja el malestar de familias con trámites detenidos durante años, algunas con más de una década de espera, según los organizadores.

La iniciativa nace de los propios afectados y canaliza, por vías institucionales, una solicitud precisa: eliminar la aplicación del ‘Travel Ban’ a las categorías de reunificación familiar.

Código de conducta

Para asegurar una protesta cívica y disciplinada, los organizadores difundieron las siguientes pautas:

  • Vestimenta blanca: símbolo de paz y unidad.
  • Carteles claros y respetuosos: mensajes legibles, centrados en la demanda y sin lenguaje ofensivo.
  • Actitud pacífica: cero agresiones físicas o verbales y rechazo a provocaciones.
  • Respeto a la diversidad: participación abierta, sin distinciones políticas.

Recomendaciones al público

  • Portar identificación oficial (identificación oficial como Real ID, pasaporte o Green Card).
  • Llevar teléfono con batería y contactos de emergencia y de organizadores.
  • Utilizar protector solar, agua y ropa cómoda.
  • Evitar objetos que puedan considerarse peligrosos.
  • Grabar o tomar fotografías con responsabilidad y respeto.

Los promotores subrayan que participar implica aceptar estas reglas.

Contexto y alcance

El movimiento aparece en un momento en que la política migratoria de Estados Unidos podría entrar en nueva fase de revisión.

Voces que el grupo dijo haber consultado consideran que una mayor presión cívica y mediática podría abrir espacio a excepciones en favor de la unidad familiar, principio que el colectivo presenta como valor esencial de la sociedad estadounidense.

Aunque el proyecto aún se encuentra en fase de crecimiento, la organización y el crecimiento constante de iniciativas como esta podrían marcar la diferencia en el debate público sobre el Travel Ban. Su evolución en las próximas semanas será clave para determinar si este reclamo ciudadano logra incidir en la toma de decisiones en Washington DC.

Temas
Te puede interesar

De una efficiency al éxito: El sueño inmigrante detrás de Fruti Details

¿Se puede heredar la ciudadanía estadounidense si un antepasado nació en EEUU?

USCIS: Los 10 trámites más frecuentes que pueden realizar los migrantes en EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025. video
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Erin, degradado a categoría 3, azota el Caribe con lluvias

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania

Te puede interesar

Marc Anthony Salvat, candidato a la alcaldía de Hialeah. 
ELECCIONES

Marc Anthony Salvat: "No soy político, soy la voz de Hialeah"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

La travesía, puesta en escena de Arca Images.
REPORTAJE

Cómo afectaría al sector de las artes de Miami posibles recortes en presupuesto

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania