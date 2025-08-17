Pedro Burelli analiza la presión de EEUU sobre Maduro, en charla con la periodista Patricia Janiot

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares para quien aporte información que conduzca a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar el Cartel de los Soles. Paralelamente, la administración Trump confirmó el secuestro de bienes por más de 700 millones de dólares, entre mansiones, vehículos de lujo, aviones y joyas vinculados al círculo de poder chavista, además del despliegue de fuerzas navales y aéreas en el mar Caribe sur.