domingo 17  de  agosto 2025
DEBATE

Pedro Burelli analiza la presión de EEUU sobre Maduro, en charla con la periodista Patricia Janiot

La periodista Patricia Janiot abordó este panorama en una entrevista con el analista político Pedro Burelli, transmitida en su canal de YouTube

Patricia Janiot entrevista en su programa al analista Pedro Burelli.&nbsp;

Patricia Janiot entrevista en su programa al analista Pedro Burelli. 

YouTube/Patricia Janiot
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares para quien aporte información que conduzca a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar el Cartel de los Soles. Paralelamente, la administración Trump confirmó el secuestro de bienes por más de 700 millones de dólares, entre mansiones, vehículos de lujo, aviones y joyas vinculados al círculo de poder chavista, además del despliegue de fuerzas navales y aéreas en el mar Caribe sur.

La periodista Patricia Janiot abordó este panorama en una entrevista con el analista político Pedro Burelli, transmitida en su canal de YouTube, donde se analizó la aparente contradicción de la política estadounidense hacia Venezuela y sus posibles implicaciones futuras.

Lee además
Nicolás Maduro y Gustavo Petro crean la zona binacional 
FRONTERAS

Zona binacional, libre espacio para carteles y guerrillas 
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU
Embed

Temas
Te puede interesar

Régimen de Maduro detiene a firmantes de paz de las FARC en la frontera y Colombia exige su liberación

Israel tendría evidencias de participación de Caracas en programa nuclear iraní

El Cartel de los Soles, ELN y Hezbolá operan en la frontera entre Colombia y Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania

Te puede interesar

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Proyección electoral en Bolivia ubica a Rodrigo Paz y Jorge Quiroga en segunda vuelta

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Patricia Janiot entrevista en su programa al analista Pedro Burelli.  video
DEBATE

Pedro Burelli analiza la presión de EEUU sobre Maduro, en charla con la periodista Patricia Janiot

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Marc Anthony Salvat, candidato a la alcaldía de Hialeah. 
ELECCIONES

Marc Anthony Salvat: "No soy político, soy la voz de Hialeah"

Delcy Rodríguez (izq.), habla junto a Jorge Rodríguez, durante una reunión de la Alta Comisión de la Guyana Esequiba en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Casa Amarilla, Caracas, el 11 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

Secuestro, dinero y poder: La historia que une a los hermanos Rodríguez