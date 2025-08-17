Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.

Los bolivianos, hartos de la crisis económica, votaron este domingo para elegir un nuevo presidente, con la derecha como favorita para poner fin a las dos décadas de gobiernos de izquierda que inició Evo Morales.

Un país con escasez de dólares y combustibles y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años, acudió a las urnas dispuesto a castigar al Movimiento Al Socialismo (MAS) que gobierna desde 2006, primero con Morales y luego con Luis Arce, hoy adversarios.

"Quiero un cambio. Creo que la izquierda nos ha hecho mucho daño (...) No hay trabajo, no hay gasolina, el mercado está recaro. Hay familias que la están pasando muy mal", señaló a la AFP Miriam Escobar, de 60 años, que votó en La Paz.

La jornada de votación, que arrancó a las 08H00 locales (12H00 locales GMT), concluyó a las 16H00 (20H00 GMT). Los primeros resultados de boca urna se divulgarán hacia las 20H00 locales (00H00 GMT).

El empresario Samuel Doria Medina, de 66 años, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de 65, cuentan con una holgada ventaja entre los ocho aspirantes a suceder a Arce.

En Londres, Tuto Quiroga se impuso en las siete mesas del distrito electoral con 608 votos (más del 65% de los sufragios válidos). Le siguieron el PDC de Rodrigo Paz Pereira con 154 votos, Unidad de Samuel Doria Medina con 152 y Súmate de Manfred Reyes Villa con 123. El voto nulo promovido por Evo Morales alcanzó 116 sufragios, aunque no será contabilizado, mientras que las fuerzas de izquierda obtuvieron resultados marginales: Alianza Popular de Andrónico Rodríguez consiguió 25 votos y el MAS-Ipsp de Eduardo Del Castillo apenas 9.

Prácticamente empatados en las encuestas, ambos disputarían una segunda vuelta el 19 de octubre en un inédito duelo de derechas. El oficialista Eduardo del Castillo y el izquierdista y jefe del Senado, Andrónico Rodríguez, marchan rezagados.

Alba Luz Arratia, de 18 años y a punto de ingresar a la universidad, sufragó confiada en el cambio. "Estamos en una situación muy difícil, pero sí tenemos esperanza de que todo salga bien", señaló tras votar por primera vez.

Más de 7,9 millones de bolivianos están también llamados a renovar el Congreso de 166 miembros.

El fin de un ciclo

Tanto Doria Medina como Quiroga prometieron este domingo poner fin a la difícil situación económica que la mayoría achaca al gobierno de Arce.

Durante su administración, Bolivia, otrora rico productor de gas y con importantes recursos de litio por explotar, casi agotó sus reservas en dólares en los subsidios a los combustibles que llegan a los 11,3 millones de habitantes.

"Hoy es un día muy importante para los bolivianos porque a través del voto podremos salir de esta crisis económica de manera pacífica, de manera democrática", dijo Doria Medina tras votar en La Paz.

También Quiroga se comprometió a una etapa que, según él, será pacífica y democrática.

"Bolivia va a ser ejemplo para el mundo, por la forma en que vamos a cambiar pacífica y democráticamente después de 20 años de abusos", declaró el aspirante del movimiento Libre al votar.

Los favoritos para pasar a una segunda vuelta confluyen en sus propuestas: implantar una economía de mercado y desmontar el modelo que implantó el MAS.

Doria Medina promete un plan de choque de 100 días para combatir la escasez de combustible, de dólares y de algunos productos básicos. El empresario hizo fortuna en la industria del cemento, el sector hotelero y en el de las comidas rápidas.

Quiroga fue mandatario entre 2001 y 2002, cuando siendo vicepresidente asumió el poder en reemplazo de Hugo Banzer, un exdictador de los años 70 que luego fue elegido democráticamente pero renunció al enfermar de cáncer.

Ambos fracasaron en más de un intento en llegar a la presidencia. Los dos quieren que Evo Morales rinda cuentas ante la justicia.

"Sin legitimidad"

Morales, primer presidente indígena de Bolivia que gobernó entre 2006 y 2019, intentó competir en esta elección por un cuarto mandato.

Un fallo se lo impidió al prohibir la reelección por más de una vez. Además, enfrenta una orden de detención por la presunta trata de una menor cuando era mandatario, acusación que él niega.

FUENTE: AFP