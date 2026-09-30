Gobierno de Colombia reactiva obras para megacárcel al estilo Bukele

Una fotografía facilitada por la oficina de prensa de la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia) el 29 de septiembre de 2026 muestra maquinaria pesada trabajando en la cárcel Renacer, en Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena, Colombia

BOGOTÁ.- Colombia dispondrá de una megacárcel para los criminales más peligrosos del país al estilo del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, dijo el martes a la AFP una fuente de una entidad adscrita al Ministerio de Justicia.

La cárcel llamada Renacer está "en medio de la nada" en el Magdalena (norte), lejos del mar Caribe, y tendrá capacidad para 1.974 presos que estarán en total aislamiento, según explicó una fuente de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) a la AFP.

COLOMBIA De La Espriella endurece el sistema carcelario contra el crimen organizado

“En cumplimiento de las directrices del presidente Abelardo De la Espriella y el Ministerio de Justicia, este trabajo territorial permite materializar los compromisos establecidos para destrabar el proceso de construcción y avanzar hacia la culminación de una infraestructura que aportará 1.974 cupos al sistema penitenciario y carcelario”, dijo la USPEC en sus redes sociales.

El penal lleva "88% de construcción" y será inaugurada "en el menor tiempo posible", señaló el funcionario. La construcción del recinto se inició durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), pero quedó paralizada por falta de fondos.

El costo de la megacárcel asciende, hasta ahora, a 291.000 millones de pesos colombianos (unos 87 millones de dólares).

"La directriz del presidente De la Espriella fue: necesitamos que reactiven eso ya", añadió el funcionario del USPEC.

Imágenes compartidas por el organismo muestran enormes pabellones que recuerdan a la famosa prisión salvadoreña CECOT en un espacio de 22 hectáreas. Además, se observan celdas con pequeñas camas, pegadas a los baños.

Asimismo, en la alcaldía de Medellín, la segunda ciudad del país, avanza otro penal de máxima seguridad con capacidad para 1.300 personas.

El modelo carcelario de Bukele, cuestionado por organizaciones internacionales por abusos a los derechos humanos y dignidad de los reclusos, también es bandera de otros líderes derechistas en la región como Daniel Noboa, en Ecuador, o Keiko Fujimori en Perú.

Guerra contra el crimen

El presidente derechista Abelardo de la Espriella, que asumió el poder en agosto pasado, pretende construir 10 megacárceles en zonas remotas del país durante su período de cuatro años.

Hace una semana, el gobierno colombiano puso en marcha un plan para endurecer el régimen carcelario y desmantelar las redes de extorsión y crimen organizado.

De la Espriella encabeza una guerra frontal contra las poderosas mafias del país, a las que ofrece "cárcel o tumba".

El político dijo que quiere que los recónditos centros de reclusión no tengan acceso a señal telefónica ni internet y que estén custodiados por una división especial del Ejército.

El ministro de Justicia de Colombia, Iván Cancino, señaló hace unos días que el Ejecutivo evalúa la viabilidad técnica de implementar un buque cárcel en aguas territoriales, en lo que representa una medida excepcional reservada para delincuentes de alta peligrosidad que persistan en la dirección de actividades criminales desde la privación de libertad.

FUENTE: Con información de AFP/El Colombiano/Semana