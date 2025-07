El Foro "Estado de derecho y democracia" llega a Argentina, un "valladar en contra del socialismo"

El Interamerican Institute for Democracy celebrará el Foro "Estado de derecho y democracia" el 2 de julio en Buenos Aires, Argentina

BUENOS AIRES.- Aunque "maltrecha", la democracia sigue viva en América Latina. Así lo demuestran iniciativas como la del Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami, que este miércoles, 2 de julio, celebrará el Foro "Estado de derecho y democracia" , en Buenos Aires, Argentina .

En esta oportunidad, el Interamerican Institute for Democracy, con 16 años de trayectoria en defensa de la democracia, en alianza con el medio argentino Infobae y el Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida, reunirá en la Universidad Austral de Argentina a un selecto grupo de expresidentes y exvicepresidentes democráticos de la región para debatir sobre el Estado de derecho en las Américas.

"Quisimos venir a Argentina, porque Argentina se ha convertido en un valladar en contra del avance del socialismo y el marxismo en América del Sur", explica Tomás Regalado, presidente del Interamerican Institute for Democracy, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, a pocas horas de su llegada a Buenos Aires.

Argentina, ahora bajo el gobierno del liberal Javier Milei, sirve de ejemplo de lucha democrática para la región, donde el socialismo del siglo XXI en Venezuela, influenciado por Cuba, permitió la instauración de dictaduras violadoras de derechos humanos también en países como Nicaragua y Bolivia. Además, de naciones con actuaciones antidemocráticas, como Brasil, Colombia y México, bajo las presidencias de los izquierdistas Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, respectivamente.

Un país con Estado de derecho

Regalado resalta que el presidente Milei ha tomado acciones que reafirman que la democracia en Argentina, tras años de corrupción, mala gestión gubernamental y menoscabo de la democracia por parte de los gobiernos socialista de Kirchner.

"Argentina sigue siendo un país donde el Estado de derecho funciona, y la última prueba es el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner, que aunque está en arresto domiciliario, vemos que al fin se ha hecho justicia ante toda la evidencia de corrupción y de mal manejo del Estado. Y no solamente eso, sino de la obstrucción de la democracia y del asesinato cuestionable del fiscal encargado de investigar los vínculos de Irán con los Kirchner", sostiene el exalcalde de Miami.

El fiscal Alberto Nisman, jefe de la Unidad Fiscal dedicada a desentrañar el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 dejó 85 muertos y cientos de heridos en Buenos Aires, fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en extrañas circunstancias.

Para 2019, la justicia argentina afirmó haber probado que Nisman fue asesinado de un disparo en la cabeza. Su asesinato se registró poco después de que denunciara la presunta confabulación de la expresidenta argentina y funcionarios de su gobierno con Irán, con el fin de exculpar a los iraníes imputados por el atentado de AMIA, "sembrando falsos culpables".

Regalado menciona, además, que el Interamerican Institute for Democracy cuenta con un Comité de Derechos Humanos, presidido por el exembajador estadounidense Armando Valladares, que "ha examinado casos aislados, pero importantes, de violación de derechos humanos que las cortes (argentinas) lo están rectificando".

Fecha: Miércoles 2 de julio de 2025



Fecha: Miércoles 2 de julio de 2025 -… pic.twitter.com/KBBQVTPxXo — IID Institute (@Intdemocratic) July 1, 2025

"El autoritarismo no nos ha ganado"

El evento, que iniciará a las 9:30 am hora local con un mensaje de bienvenida del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Gabriel M. Astarloa, contará con dos paneles, en el que participarán los expresidentes Jamil Mahuad, de Ecuador (1998-2000); Lenin Moreno, de Ecuador (2017-2021); y Mauricio Macri, de Argentina (2015-2019); y los exvicepresidentes Marta Lucia Ramírez, de Colombia (2018-2022); y Carlos Ruckauf, de Argentina (1995-1999).

"Queremos que esas voces que fueron la actualidad y noticias mundiales reafirmen que no nos han ganado, que los que quieren el autoritarismo no nos han ganado; que hay muchos pueblos y muchos líderes que están luchando", asevera el presidente del Interamerican Institute for Democracy.

Destaca el "éxito" que significa para la organización congregar a un nutrido grupo de personalidades internacionales y crear alianza con Infobae, para transmitir este foro con sus millones de suscriptores hispanos. "Estamos avanzando en la lucha que no ha terminado todavía. No se ha perdido la guerra, ni siquiera las batallas", agrega.

A su juicio, este será un espacio que servirá de ejemplo a otros países y pueblos que se interesan por la salud de la democracia en América Latina y el mundo. "Vemos que está maltrecha (la democracia), pero no está muerta", subraya.

Foro "Estado de derecho y democracia"

En el primer panel del Foro "Estado de derecho y democracia", moderado por el periodista argentino Laureano Pérez Izquierdo, el profesor de FIU Eduardo Gamarra presentará la investigación "Argentina Feudal: Cómo los caudillos provinciales socavan la democracia y el estado de derecho", y el investigador Douglas Farah expondrá el contenido de un estudio inédito sobre la falta de democracia en las provincias argentinas de Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca.

El trabajo de Farah, de acuerdo con el cronograma de la organización, será comentado por el Dr. Alfonso Santiago, director la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales Universidad Austral; la Mgs. Gabriela Hoberman, directora de Programas Académicos del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe; y el Dr. Carlos Gervasoni, profesor asociado Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires.

El segundo panel, que abordará el Estado de derecho en las Américas, será abierto con las palabras del Dr. Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral, estará dirigido por el Dr. Daniel Hadad, presidente de Infobae, y contará con las ponencias de los expresidentes Mahuad, Macri y Moreno, y los exvicepresidentes Ramírez y Ruckauf, quienes expondrá su visión desde sus experiencias como estadistas o gobernantes que han afrontado los desafíos a la democracia.

"Hemos logrado, una vez más, reunir a varios expresidentes y exvicepresidentes democráticos de América Latina, que van a estar exponiendo las razones del foro, que es el Estado de derecho y la democracia. Estamos planeando replicar este mismo foro en el Congreso en Washington, antes de que termine este año", señala Regalado, encargado de clausurar el evento, al recordar que el Congreso de Estados Unidos sirvió de espacio para debatir sobre la democracia en la región cuando el periodista y político cubano-estadounidense, Carlos Alberto Montaner, presidía el Interamerican Institute for Democracy.

