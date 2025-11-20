jueves 20  de  noviembre 2025
Embajada de EEUU en México emite alerta a sus ciudadanos por jornada de dos marchas

La sede diplomática recomendó tomar precauciones ante la manifestación de Gen Z y el desfile aniversario de la Revolución Mexicana, ante violencia reciente

Los hechos de violencia del 15 de noviembre en México fueron comentados por la presidenta Claudia Scheimbaun, el 17 de noviembre de 2025&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- La embajada de EEUU en México emitió un mensaje de alerta para sus ciudadanos ante una intensa jornada de marchas en las calles de la capital, previstas este 20 noviembre, por lo que recomendó mantenerse informados y evitar las rutas de los eventos coincidentes, se informó.

La sede diplomática se basó en la reciente manifestación del 15 de noviembre, en la que grupos de jóvenes de la llamada “Generación Z” y agentes policiales del gobierno se enfrentaron y la violencia dejó más de 100 personas heridas.

En esta ocasión, está pautada una nueva manifestación anunciada por los jóvenes que protestan contra el gobierno de Claudia Scheimbaun y el desfile militar por la conmemoración de la Revolución Mexicana, que coincidirán en las calles capitalinas este jueves.

Precauciones en México

Ante ello, las autoridades diplomáticas publicaron el aviso para que sus ciudadanos residentes o de visita en esa ciudad atiendan estrictamente cualquier instrucción del gobierno de México, y recordó que la línea nacional de emergencia 911 en caso de una eventualidad violenta.

También indicó otros números de contacto tanto en México ((55) 5080 2000) como desde EEUU (011 52 55 5080 2000), así como el del Departamento de Estado en Asuntos Consulares +1-888-407-4747 y +1-202-501-444, entre otras vías de asistencia.

Según el reporte noticioso, el gobierno informó a su decisión de reprogramar la ruta del desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana que encabezará la presidenta Claudia Scheimbaun y se transmitirá en cadena nacional, según escribió la mandataria por las redes.

FUENTE: Con información Infobae, AFP

