jueves 20  de  noviembre 2025
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Lo que pide este grupo de radicales de la izquierda es la desobediencia militar, un hecho condenable por la Justicia. Es un llamado directo a la insurrección dentro del país y a un golpe militar de estado

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.

SAUL LOEB / AFP
Por Leonardo Morales

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, condenó con serveridad y exigió el peso de la Justicia para seis legisladores radicales demócratas que instaron a los militares a desobedecer "órdenes" del gobierno, en especial las del Comandante en Jefe, que es el presidente Trump.

Lo que pide este grupo de radicales de la izquierda es la desobediencia militar, un hecho condenable por la Justicia. Es un llamado directo a la insurrección dentro del país y a un golpe militar de estado

Lee además
Emilio González y Donald Trump.
ELECCIONES 2025

Emilio González suma el apoyo clave de Donald Trump para alcalde de Miami
Cristiano Ronaldo (izq.), del Al Nassr, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante la final de la Supercopa de Arabia Saudí contra el Al-Ahli en el Estadio de Hong Kong, Hong Kong, el 23 de agosto de 2025. 
FÚTBOL

Cristiano Ronaldo, invitado de honor en cena de Trump y el príncipe saudí

Los extremistas están desesperados y buscan por cualquier medio crear el caos y las crisis durante el mandato de Trump, el candidato republicano que obtuvo la gran mayoría de votos de los estadounidenses y el control de ambas Cámaras del Congreso. Los demócratas, bajo una abierta agenda socialista, no terminan de aceptar la condundente victoria electoral y demócraticas de Trump y los republicanos.

"Esto es realmente inaceptable y muy peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ", exclamó Trump en su red Truth Social.

Un grupo de seis senadores y representantes demócratas afirmó en un video publicado el martes en X que "esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses".

llamado de demócratas a una rebelión militar en EEUU

"En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de casa", declararon. Y añadieron: "Pueden negarse a acatar órdenes ilegales".

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ya había criticado duramente el video, afirmando el miércoles en X que se trataba de un llamamiento abierto al personal militar a "rebelarse contra su comandante en jefe".

Entre los legisladores que hicieron el llamado se encuentran el senador Mark Kelly, expiloto de combate de la Armada y astronauta de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, quien sirvió con la CIA en Irak.

Precisamente ellos saben bien que una exhortación de esta índole dentro del Ejército eauivale a enfrentarse automáticamente a una Corte Militar y puede ser considerado como un delito grave de traición al país, que implica una severa condena.

La administración Trump ha sido objeto de críticas por el uso de las fuerzas estadounidenses tanto dentro como fuera del país, lo mismo que han hecho todos los presidentes republicanos y demócratas en sus mandatos en la historia.

Dentro de Estados Unidos, el gobierno republicano ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades para frenar el caos que quieren crear los extremistas de izquierda y el Presidente tiene la potestad avalada por la Constitución de frenar cualquier levantamiento que intente desestabilizar el país.

Fuera del país, Trump ordenó ataques contra embarcaciones de narcotraficantes cargadas con drogas en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de 80 muertos desde principios de septiembre para salvaguardar la seguridad nacional de EEUU.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

Florida blinda transferencia de tierras para Biblioteca Trump en Miami ante freno judicial

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

Tic tac tic tac, Maduro
OPINIÓN

Tic tac tic tac, Maduro

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Por Leonardo Morales
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Borrador de un acuerdo

La Casa Blanca afirma que el plan de paz propuesto es "bueno" tanto para Rusia como para Ucrania

Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
TRIBUNALES

Florida blinda transferencia de tierras para Biblioteca Trump en Miami ante freno judicial

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA