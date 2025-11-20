Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump , condenó con serveridad y exigió el peso de la Justicia para seis legisladores radicales demócratas que instaron a los militares a desobedecer "órdenes" del gobierno, en especial las del Comandante en Jefe, que es el presidente Trump.

Lo que pide este grupo de radicales de la izquierda es la desobediencia militar, un hecho condenable por la Justicia. Es un llamado directo a la insurrección dentro del país y a un golpe militar de estado

Los extremistas están desesperados y buscan por cualquier medio crear el caos y las crisis durante el mandato de Trump, el candidato republicano que obtuvo la gran mayoría de votos de los estadounidenses y el control de ambas Cámaras del Congreso. Los demócratas, bajo una abierta agenda socialista, no terminan de aceptar la condundente victoria electoral y demócraticas de Trump y los republicanos.

"Esto es realmente inaceptable y muy peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ", exclamó Trump en su red Truth Social.

Un grupo de seis senadores y representantes demócratas afirmó en un video publicado el martes en X que "esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses".

llamado de demócratas a una rebelión militar en EEUU

"En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de casa", declararon. Y añadieron: "Pueden negarse a acatar órdenes ilegales".

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ya había criticado duramente el video, afirmando el miércoles en X que se trataba de un llamamiento abierto al personal militar a "rebelarse contra su comandante en jefe".

Entre los legisladores que hicieron el llamado se encuentran el senador Mark Kelly, expiloto de combate de la Armada y astronauta de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, quien sirvió con la CIA en Irak.

Precisamente ellos saben bien que una exhortación de esta índole dentro del Ejército eauivale a enfrentarse automáticamente a una Corte Militar y puede ser considerado como un delito grave de traición al país, que implica una severa condena.

La administración Trump ha sido objeto de críticas por el uso de las fuerzas estadounidenses tanto dentro como fuera del país, lo mismo que han hecho todos los presidentes republicanos y demócratas en sus mandatos en la historia.

Dentro de Estados Unidos, el gobierno republicano ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades para frenar el caos que quieren crear los extremistas de izquierda y el Presidente tiene la potestad avalada por la Constitución de frenar cualquier levantamiento que intente desestabilizar el país.

Fuera del país, Trump ordenó ataques contra embarcaciones de narcotraficantes cargadas con drogas en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de 80 muertos desde principios de septiembre para salvaguardar la seguridad nacional de EEUU.

FUENTE: Con información de AFP.