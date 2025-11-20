jueves 20  de  noviembre 2025
TRAGEDIA

Emergen nuevos detalles en el caso de una joven de Florida encontrada muerta en aguas internacionales

El hecho ocurrió mientras la pasajera viajaba con su familia a bordo del barco Horizon de la compañía Carnival.

Imagen referencial de uno de los cruceros de Carnival.&nbsp;

Imagen referencial de uno de los cruceros de Carnival. 

ARCHIVO - DLA

Miami, FL — La muerte de Anna Kepner, una joven de 18 años originaria de Florida, dio un giro impactante esta semana tras revelarse que su cuerpo fue encontrado bajo una cama en un camarote de un barco de Carnival.

Según fuentes cercanas al caso, el cadáver fue descubierto la semana pasada por una camarera durante el servicio rutinario de limpieza. La víctima había sido reportada como desaparecida por su familia al no tener contacto con ella al otro día en la mañana para el desayuno.

Lee además
Alex Andrade, representante republicano por Pensacola, Florida, presenta un proyecto de ley para favorecer la transparencia.
MÁS TRANSPERENCIA

Florida: Proyecto de ley busca facilitar acceso a registros públicos
La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA

Las autoridades informaron que la muerte ocurrió mientras el barco navegaba en aguas internacionales, lo que ha generado un complejo proceso de investigación, con colaboración entre agencias de Estados Unidos y la policía internacional. Aunque los detalles siguen siendo escasos, el reporte preliminar sugiere que la occisa fue ocultada en la habitación antes de ser descubierta.

Sin embargo, el quiebre emocional de esta historia es que el hermano de la difunta, de 14 años, durmió en la misma cabina sin saber que su hermana yacía debajo de su cama, envuelta en una manta y cubierta con chalecos salvavidas.

Las sospechas apuntan al hermanastro de Anna, de 16 años, quien compartía la habitación con la joven y el otro adolescente. A pesar de que aún no se han confirmado detalles precisos, las autoridades consideran al joven como el principal sospechoso debido a su cercanía con la víctima y la situación inusual que se presentó durante el viaje.

Embed
https://www.instagram.com/p/DPSitekjZA3/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Los familiares de Anna Kepner han expresado su angustia y dolor tras la tragedia, pidiendo respuestas sobre las circunstancias que rodearon su muerte. A través de un portavoz, han solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y se han comprometido a buscar justicia.

El incidente ha generado una ola de preocupación y preguntas sobre las medidas de seguridad a bordo de los cruceros, donde los pasajeros esperan un entorno seguro y controlado. Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas exactas de la muerte.

Carnival, la compañía propietaria del barco, ha ofrecido condolencias a los afectados y ha colaborado con la investigación. A través de un comunicado oficial, la empresa naviera expresó su compromiso de proporcionar toda la información requerida por las autoridades.

Este trágico suceso subraya la necesidad de una mayor vigilancia y protocolos más estrictos en las embarcaciones de pasajeros, donde la seguridad debe ser una prioridad constante.

Temas
Te puede interesar

Florida blinda transferencia de tierras para Biblioteca Trump en Miami ante freno judicial

AAA prevé récord de 4.65 millones de viajeros en Florida por Acción de Gracias

Gasolina en Florida se sitúa en $2.92 por galón tras semana de fuertes altibajos, según AAA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA

Tic tac tic tac, Maduro
OPINIÓN

Tic tac tic tac, Maduro

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN

Confirman que Miss Jamaica no sufrió daños físicos tras caída del escenario

Te puede interesar

Imagen referencial de uno de los cruceros de Carnival. 
TRAGEDIA

Emergen nuevos detalles en el caso de una joven de Florida encontrada muerta en aguas internacionales
La embarcación que naufragó con migrantes dejando un saldo de 4 muertos en Imperial Beach, San Diego, California.
¿California, la nueva puerta?

Contrabandistas de personas ofrecen rutas más peligrosas a migrantes para llegar a EEUU: el mar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Imagen de referencia que muestra a las autoridades locales del Condado Broward, reflejando su rol en la gestión pública y la toma de decisiones a nivel local.
SUCESO

Encuentran casquillo de bala en el gimnasio de una escuela pública en Broward

De izquierda a derecha: La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, su esposo, el presidente Gustavo Petro, junto al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 18 de noviembre de 2023.
Vetados

Petro se queja porque su esposa no puede volver a Colombia tras las sanciones impuestas por EEUU