WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció en la noche del miércoles que firmó una ley que exige a su administración divulgar archivos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein .

"Acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein", anunció en una publicación en la red Truth Social en la que revela que el caso "les afecta" a los miembros del Partido Demócrata "mucho más que al Partido Republicano".

La ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos los archivos del fallecido empresario Jeffrey Epstein, condenado por dirigir una red de prostitución y acusado, antes de su muerte por suicidio, de tráfico de menores.

"Quizás la verdad sobre los demócratas y sus asociaciones con Jeffrey Epstein pronto será revelada, ¡porque ACABO DE FIRMAR LA LEY PARA PUBLICAR LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN! Como todos saben, le pedí al presidente de la Cámara (de Representantes), Mike Johnson, y al líder de la mayoría en el Senado, John Thune, que aprobaran esta ley en la Cámara y el Senado, respectivamente. Debido a esta solicitud, los votos fueron casi unánimes a favor de su aprobación".

Bill Clinton viajó en el avión de Epstein

Jeffrey Epstein, quien fue acusado por el Departamento de Justicia de Trump en 2019 (¡no por los demócratas!), fue un demócrata de toda la vida, donó miles de dólares a políticos demócratas y estuvo profundamente asociado con muchas figuras demócratas conocidas, como Bill Clinton (quien viajó en su avión 26 veces), Larry Summers (quien acaba de renunciar a muchas juntas, incluyendo la de Harvard), el activista político corrupto Reid Hoffman, el líder de la minoría Hakeem Jeffries (quien le pidió a Epstein que donara a su campaña DESPUÉS de que Epstein fue acusado), la congresista demócrata Stacey Plaskett y muchos más.

"Bajo mi dirección, el Departamento de Justicia ya ha entregado cerca de cincuenta mil páginas de documentos al Congreso. No lo olviden: la Administración Biden no entregó un solo archivo ni página relacionada con el demócrata Epstein, ni siquiera hablaron de él", subrayó el mandatario.

Los demócratas han utilizado el tema de “Epstein”, que les afecta mucho más a ellos que al Partido Republicano, para intentar distraer de nuestras INCREÍBLES Victorias, incluyendo LA GRAN Y HERMOSA LEY DE REDUCCIÓN DE IMPUESTOS, Fronteras Fuertes, No a hombres en deportes femeninos ni transgénero, eliminamos el DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), hemos detenido la inflación récord de Biden, bajando precios, las mayores reducciones de impuestos y regulaciones en la historia, poniendo fin a OCHO guerras, reconstruyendo nuestro ejército, eliminando la capacidad nuclear de Irán, logrando trillones de dólares INVERTIDOS en EEUU", mencionó como parte de los logros de su gobierno.

Engaño se volverá en contra de los demócratas.

El inquilino de la Casa Blanca equiparó la campaña en favor de la desclasificación de los archivos, liderada ahora por los demócratas, con otras "cacerías de brujas y estafas" como las dos "farsas de destitución" en su contra --en referencia a los dos 'impeachments' que enfrentó promovidos por los demócratas, uno de ellos en su primer mandato--.

Para el mandatario republicano, estas han sido estrategias destinadas a "confundir, desviar la atención y distraer el excelente trabajo" que viene realizando su Administración.

El anuncio ha llegado un día después de que el Congreso de Estados Unidos aprobó la desclasificación de los documentos del delincuente sexual convicto, tras el cambio de postura de Trump, que hasta la pasada semana se había opuesto a la propuesta.

Apenas unos días antes, un comité de la Cámara de Representantes publicó varios correos electrónicos de Epstein en los que afirmaba que el actual presidente estadounidense "pasó horas" con una de las víctimas de la red de tráfico de menores y que "sabía lo de las chicas", volviendo a poner el foco en su relación.

En septiembre, el Congreso publicó otro lote de archivos que incluía más de 33.000 páginas, que le había entregado el Departamento de Justicia en un intento de transparencia de la Administración Trump, pero la medida no funcionó porque la mayoría de ellos ya se había hecho público con anterioridad, lo que generó presiones dentro de sus filas para la publicación de más documentos que fueran novedosos en este caso.

Las primeras reacciones de supuestos implicados

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, entre otros, fue descubierto ahorcado en su celda.

Clinton guarda silencio, pero el exsecretario del Tesoro Larry Summers, anunció que se "retira" de sus compromisos públicos luego de que el Congreso revelara correos electrónicos en los que se muestra comunicación cercana entre él y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Summers fue secretario del Tesoro bajo el gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001) y presidente de la Universidad de Harvard en la década de 2000.

"Asumo toda la responsabilidad por mi equivocada decisión de seguir comunicándome con el señor Epstein", dijo Summers en un comunicado a medios estadounidenses.

"Mientras continúo cumpliendo con mis obligaciones docentes, me apartaré de los compromisos públicos como parte de un esfuerzo más amplio para reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí", agregó.

¡Este último engaño se volverá en contra de los demócratas, al igual que todos los demás! Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!

FUENTE: Con informaciòn de AFP