jueves 20  de  noviembre 2025
SUCESO

Encuentran casquillo de bala en el gimnasio de una escuela pública en Broward

El centro docente en cuestión es la escuela secundaria South Plantation que según datos oficiales tiene una matrícula de 2,235 alumnos en el curso escolar 2025-2026.

Imagen de referencia que muestra a las autoridades locales del Condado Broward, reflejando su rol en la gestión pública y la toma de decisiones a nivel local.

EFE/GIORGIO VIERA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

PLANTATION. – Un inquietante incidente de seguridad desató una rápida respuesta policial este jueves en la South Plantation High School, ubicada en la 1300 SW 54th Ave, en el condado de Broward, tras el hallazgo de un casquillo de bala en el gimnasio de la institución.

De acuerdo con información proporcionada por la Oficina de Escuelas Públicas de Broward (BCPS), el descubrimiento ocurrió durante la mañana, cuando un miembro del personal encontró la carcasa de un proyectil en las instalaciones deportivas de la escuela.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales fueron notificadas de inmediato, y como medida preventiva, el campus fue puesto bajo confinamiento. A pesar de la preocupación generada, BCPS aseguró que “no se ha reportado ninguna amenaza directa contra los estudiantes o el personal en ese momento”.

El aislamiento forzoso rápidamente causó inquietud entre los padres y estudiantes, pero la situación fue controlada con la presencia y colaboración de las autoridades locales. El Departamento de Policía del Condado de Broward (BCSO) se encuentra liderando la investigación. Aunque aún se desconocen los detalles sobre cómo llegó el casquillo de bala al gimnasio, los detectives no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de que el hallazgo esté relacionado con un incidente previo o si, por el contrario, se trata de un evento aislado que involucra a algún alumno del plantel.

Sin embargo, el suceso ha generado alarma en la comunidad escolar, especialmente al recordarse el trágico tiroteo ocurrido en la secundaria Stoneman Douglas en Parkland el 14 de febrero de 2018, que marcó un antes y un después en la seguridad de las escuelas de ese condado.

En respuesta a este nuevo contratiempo, BCPS reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de los estudiantes. La entidad informó que se reforzarán las medidas de seguridad en el campus mientras continúan las investigaciones y se evalúan los próximos pasos para garantizar la protección de la comunidad escolar.

