jueves 20  de  noviembre 2025
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en La Casa Blanca

El ahora alcalde de Nueva York confirmó la reunión y sostuvo que quiere "hablar con franqueza" al presidente sobre las dificultades económicas que enfrentan los neoyorquinos

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump&nbsp; (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá el viernes con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en Washington.

"El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, ha solicitado una reunión", dijo en un breve mensaje difundido en su plataforma Truth Social, sin dar más detalles salvo que la cita tendrá lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca el viernes 21 de noviembre.

Lee además
Emilio González y Donald Trump.
ELECCIONES 2025

Emilio González suma el apoyo clave de Donald Trump para alcalde de Miami
Edificio sede de la cadena CNN en Atlanta, Georgia.
FALLO

Corte de apelaciones desestima demanda de Trump contra CNN por difamación

La portavoz de Mamdani, Dora Pekec, confirmó el encuentro en un comunicado.

"Como es costumbre para una administración municipal entrante, el alcalde electo planea reunirse con el Presidente para discutir la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda por la que más de un millón de neoyorquinos votaron hace apenas dos semanas", dijo Pekec el miércoles.

El ahora alcalde de Nueva York confirmó la reunión y sostuvo que quiere "hablar con franqueza" al Presidente sobre las dificultades económicas que enfrentan los neoyorquinos, especialmente el alto costo de vida.

Poco antes de que Trump anunciara la reunión, Mamdani confirmó que su equipo había contactado a la Casa Blanca para organizar el encuentro, en una entrevista con MS NOW.

Mamdani busca el dinero federal

“Nos pusimos en contacto con la Casa Blanca porque me comprometí con los neoyorquinos a reunirme con quien sea necesario, siempre que beneficie a los 8,5 millones de personas que viven en la ciudad y luchan por costear la ciudad más cara de Estados Unidos”, afirmó.

El primer alcalde musulmán de la Gran Manzana, ganó las elecciones con una campaña que centró en propuestas como congelar los alquileres regulados, hacer gratuito el transporte en autobús y crear supermercados municipales, al tiempo que todas estas iniciativas serían sustentadas con incrementar impuestos a las clases sociales con mayor poder económico.

Mamdani, que tomará posesión el 1 de enero, pidió recientemente a la Casa Blanca que se abstenga de enviar a la Guardia Nacional a Nueva York, como ha ocurrido en otras ciudades gobernadas por demócratas como Chicago y Portland.

Mamdani se convirtió el pasado 5 de noviembre en alcalde electo de Nueva York con el apoyo de más de la mitad del electorado. Superó en casi nueve puntos porcentuales al exgobernador Andrew Cuomo, que durante su mandato enfrentó acusaciones de acoso sexual de varias mujeres.

Durante meses, el Presidente ha asegurado la "ruina" de la urbe si Mamdani --declarado musulmán radical socialista-- resultaba elegido. El presidente Trump ha advertido a Mamdani que pudiera retirar los fondos federales a la llamada Gran Manzana si intenta cumplir con su agenda comunista.

FUENTE: Con información de agencias

Temas
Te puede interesar

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

Cristiano Ronaldo, invitado de honor en cena de Trump y el príncipe saudí

Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Imagen del puerto de Miami.
ECONOMíA

Fuerte caída del déficit comercial de EEUU

Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen

Te puede interesar

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en La Casa Blanca

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Alex Andrade, representante republicano por Pensacola, Florida, presenta un proyecto de ley para favorecer la transparencia.
MÁS TRANSPERENCIA

Florida: Proyecto de ley busca facilitar acceso a registros públicos

Vista parcial del servicio de control automatizado de pasaportes en Aeopuerto Internacional de Miami.
FLORIDA

Aeropuerto Miami despliega mayor servicio de control automatizado de pasaportes del país

Farmacia en Cuba. 
SALUD

Epidemia en Cuba enciende alarmas en otros países

Los hechos de violencia del 15 de noviembre en México fueron comentados por la presidenta Claudia Scheimbaun, el 17 de noviembre de 2025 
TENSIÓN

Embajada de EEUU en México emite alerta a sus ciudadanos por jornada de dos marchas