Trump planea recibir a Zohran Mamdani en La Casa Blanca

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá el viernes con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en Washington.

"El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, ha solicitado una reunión", dijo en un breve mensaje difundido en su plataforma Truth Social, sin dar más detalles salvo que la cita tendrá lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca el viernes 21 de noviembre.

La portavoz de Mamdani, Dora Pekec, confirmó el encuentro en un comunicado.

"Como es costumbre para una administración municipal entrante, el alcalde electo planea reunirse con el Presidente para discutir la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda por la que más de un millón de neoyorquinos votaron hace apenas dos semanas", dijo Pekec el miércoles.

El ahora alcalde de Nueva York confirmó la reunión y sostuvo que quiere "hablar con franqueza" al Presidente sobre las dificultades económicas que enfrentan los neoyorquinos, especialmente el alto costo de vida.

Poco antes de que Trump anunciara la reunión, Mamdani confirmó que su equipo había contactado a la Casa Blanca para organizar el encuentro, en una entrevista con MS NOW.

Mamdani busca el dinero federal

“Nos pusimos en contacto con la Casa Blanca porque me comprometí con los neoyorquinos a reunirme con quien sea necesario, siempre que beneficie a los 8,5 millones de personas que viven en la ciudad y luchan por costear la ciudad más cara de Estados Unidos”, afirmó.

El primer alcalde musulmán de la Gran Manzana, ganó las elecciones con una campaña que centró en propuestas como congelar los alquileres regulados, hacer gratuito el transporte en autobús y crear supermercados municipales, al tiempo que todas estas iniciativas serían sustentadas con incrementar impuestos a las clases sociales con mayor poder económico.

Mamdani, que tomará posesión el 1 de enero, pidió recientemente a la Casa Blanca que se abstenga de enviar a la Guardia Nacional a Nueva York, como ha ocurrido en otras ciudades gobernadas por demócratas como Chicago y Portland.

Mamdani se convirtió el pasado 5 de noviembre en alcalde electo de Nueva York con el apoyo de más de la mitad del electorado. Superó en casi nueve puntos porcentuales al exgobernador Andrew Cuomo, que durante su mandato enfrentó acusaciones de acoso sexual de varias mujeres.

Durante meses, el Presidente ha asegurado la "ruina" de la urbe si Mamdani --declarado musulmán radical socialista-- resultaba elegido. El presidente Trump ha advertido a Mamdani que pudiera retirar los fondos federales a la llamada Gran Manzana si intenta cumplir con su agenda comunista.

FUENTE: Con información de agencias