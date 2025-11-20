Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA

MIAMI.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles la acusación formal contra la representante federal demócrata por Florida , Sheila Cherfilus-McCormick, señalada de desviar 5 millones de dólares en fondos federales de emergencia y utilizar parte del dinero para apoyar su campaña política de 2021. Se trata de una de las acusaciones de corrupción más graves presentadas contra un funcionario electo de Florida en los últimos años, según el propio DOJ.

Según los fiscales federales, la congresista habría participado en un esquema para robar pagos en exceso efectuados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ( FEMA ) a Trinity Healthcare Services, una empresa familiar de atención médica de la cual Cherfilus-McCormick era directora ejecutiva en 2021.

La compañía había sido contratada para proveer personal encargado del registro de vacunación contra el COVID-19 a través de un programa financiado con fondos federales. Investigadores alegan que parte de esos pagos inflados fue desviada hacia contribuciones vinculadas a su campaña electoral, algo prohibido por ley.

“Usar fondos de ayuda por desastres para enriquecerse es un delito particularmente egoísta y cínico”, afirmó la fiscal general Pam Bondi en un comunicado. “Nadie está por encima de la ley, mucho menos personas poderosas que roban a los contribuyentes para beneficio personal. Seguiremos los hechos en este caso y entregaremos justicia”.

Antecedentes del caso

El presunto desvío de fondos no es el primer cuestionamiento que enfrenta la legisladora. En diciembre de 2024, la División de Manejo de Emergencias de Florida demandó a Trinity Healthcare por cobrar de más al estado casi 5,8 millones de dólares en servicios relacionados con la pandemia. La agencia detectó la irregularidad después de que un pago único de cinco millones llamara la atención de los auditores.

La Oficina de Ética del Congreso informó en enero pasado que los ingresos de Cherfilus-McCormick en 2021 aumentaron en más de 6 millones de dólares respecto a 2020, impulsados mayormente por 5,75 millones de dólares en honorarios y reparto de ganancias provenientes de Trinity. En julio, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes reautorizó por unanimidad un subcomité para investigar las denuncias en su contra.

¿Quién es Sheila Cherfilus-McCormick?

La congresista demócrata fue elegida por primera vez en 2022 para representar el Distrito 20, que abarca áreas de los condados de Broward y Palm Beach, tras la muerte del veterano representante Alcee Hastings en 2021. Su trayectoria empresarial en el sector de la salud y su ascenso político habían ganado atención estatal antes de que surgieran las acusaciones.

Reacción de la congresista

Horas después de conocerse la acusación, la representante difundió un comunicado en el que rechazó categóricamente los cargos:

“Esta es una acusación injusta, infundada y falsa — y soy inocente”, afirmó Cherfilus-McCormick. “La sola sincronización es curiosa y claramente destinada a distraer de asuntos nacionales mucho más urgentes”.

Aseguró que ha cooperado desde el inicio que “desde el primer día, he cooperado plenamente con cada solicitud legal, y continuaré haciéndolo hasta que este asunto sea resuelto”.

La legisladora también expresó gratitud hacia sus electores.

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo de mi distrito, y sigo confiada en que la verdad prevalecerá. Espero con ansias mi día en la corte”.

Lo que aún se desconoce

Hasta el momento, las autoridades no han explicado en detalle:

Cómo se habría llevado a cabo el presunto desvío de fondos.

Si otras personas están implicadas en el esquema.

Si podrían presentarse cargos adicionales.

Ni si la congresista planea mantenerse en el cargo mientras avanza el proceso judicial.

El Departamento de Justicia tampoco ha publicado aún el documento completo de cargos que especifica cada delito atribuido a la legisladora. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha de juicio para el caso de CherfilusMcCormick tras su acusación formal por parte del Departamento de Justicia. El caso continúa en desarrollo.