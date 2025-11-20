jueves 20  de  noviembre 2025
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA

La representante demócrata Sheila Cherfilus-McCormick niega los cargos y asegura que la acusación es “injusta y falsa”

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude.&nbsp;

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 

US CONGRESS
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.— El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles la acusación formal contra la representante federal demócrata por Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, señalada de desviar 5 millones de dólares en fondos federales de emergencia y utilizar parte del dinero para apoyar su campaña política de 2021. Se trata de una de las acusaciones de corrupción más graves presentadas contra un funcionario electo de Florida en los últimos años, según el propio DOJ.

¿Qué habría ocurrido?

Según los fiscales federales, la congresista habría participado en un esquema para robar pagos en exceso efectuados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a Trinity Healthcare Services, una empresa familiar de atención médica de la cual Cherfilus-McCormick era directora ejecutiva en 2021.

Lee además
Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad
La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
CORRUPCIóN

Fiscal general de Nueva York Letitia James se autodeclara no culpable de fraude

La compañía había sido contratada para proveer personal encargado del registro de vacunación contra el COVID-19 a través de un programa financiado con fondos federales. Investigadores alegan que parte de esos pagos inflados fue desviada hacia contribuciones vinculadas a su campaña electoral, algo prohibido por ley.

“Usar fondos de ayuda por desastres para enriquecerse es un delito particularmente egoísta y cínico”, afirmó la fiscal general Pam Bondi en un comunicado. “Nadie está por encima de la ley, mucho menos personas poderosas que roban a los contribuyentes para beneficio personal. Seguiremos los hechos en este caso y entregaremos justicia”.

Antecedentes del caso

El presunto desvío de fondos no es el primer cuestionamiento que enfrenta la legisladora. En diciembre de 2024, la División de Manejo de Emergencias de Florida demandó a Trinity Healthcare por cobrar de más al estado casi 5,8 millones de dólares en servicios relacionados con la pandemia. La agencia detectó la irregularidad después de que un pago único de cinco millones llamara la atención de los auditores.

La Oficina de Ética del Congreso informó en enero pasado que los ingresos de Cherfilus-McCormick en 2021 aumentaron en más de 6 millones de dólares respecto a 2020, impulsados mayormente por 5,75 millones de dólares en honorarios y reparto de ganancias provenientes de Trinity. En julio, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes reautorizó por unanimidad un subcomité para investigar las denuncias en su contra.

¿Quién es Sheila Cherfilus-McCormick?

La congresista demócrata fue elegida por primera vez en 2022 para representar el Distrito 20, que abarca áreas de los condados de Broward y Palm Beach, tras la muerte del veterano representante Alcee Hastings en 2021. Su trayectoria empresarial en el sector de la salud y su ascenso político habían ganado atención estatal antes de que surgieran las acusaciones.

Reacción de la congresista

Horas después de conocerse la acusación, la representante difundió un comunicado en el que rechazó categóricamente los cargos:

“Esta es una acusación injusta, infundada y falsa — y soy inocente”, afirmó Cherfilus-McCormick. “La sola sincronización es curiosa y claramente destinada a distraer de asuntos nacionales mucho más urgentes”.

Aseguró que ha cooperado desde el inicio que “desde el primer día, he cooperado plenamente con cada solicitud legal, y continuaré haciéndolo hasta que este asunto sea resuelto”.

La legisladora también expresó gratitud hacia sus electores.

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo de mi distrito, y sigo confiada en que la verdad prevalecerá. Espero con ansias mi día en la corte”.

Lo que aún se desconoce

Hasta el momento, las autoridades no han explicado en detalle:

  • Cómo se habría llevado a cabo el presunto desvío de fondos.
  • Si otras personas están implicadas en el esquema.
  • Si podrían presentarse cargos adicionales.
  • Ni si la congresista planea mantenerse en el cargo mientras avanza el proceso judicial.

El Departamento de Justicia tampoco ha publicado aún el documento completo de cargos que especifica cada delito atribuido a la legisladora. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha de juicio para el caso de CherfilusMcCormick tras su acusación formal por parte del Departamento de Justicia. El caso continúa en desarrollo.

Temas
Te puede interesar

Trump indulta a personas que intentaron demostrar fraude electoral en 2020

AAA prevé récord de 4.65 millones de viajeros en Florida por Acción de Gracias

Gasolina en Florida se sitúa en $2.92 por galón tras semana de fuertes altibajos, según AAA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

Tic tac tic tac, Maduro
OPINIÓN

Tic tac tic tac, Maduro

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Por Leonardo Morales
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Borrador de un acuerdo

La Casa Blanca afirma que el plan de paz propuesto es "bueno" tanto para Rusia como para Ucrania

Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
TRIBUNALES

Florida blinda transferencia de tierras para Biblioteca Trump en Miami ante freno judicial

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
BAJO LA LUPA

Acusan a congresista federal de Florida de desviar $5 millones en fondos de FEMA