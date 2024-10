En Cuba dejó de existir el "Estado paternal-providencial, que todo lo asistía"

En Cuba, “la retirada del Estado no es solo social . Hace rato dejó de existir ese tipo de Estado paternal-providencial que todo lo cuidaba y todo lo asistía. Aquí tenía el nombre de revolución, que algunos insisten todavía en pronunciar” dijo una nota del CIR (Comité de Ciudadanos por la Integración Racial) una organización civil sin fines de lucro no partidista de Cuba.

El ente no gubernamental señaló que “la prueba más brutal y reciente de la retirada del Estado es lo que acaba de suceder en Imias, en el extremo oriental de Cuba: una comunidad a la que no llegó el Estado en momentos de emergencia”.

“Frente al embate del huracán Oscar no fueron advertidos, no fueron socorridos, no fueron asistidos y no fueron arropados moral y psicológicamente”, refirió la ONG.

Por unos días, “los más terribles que puedan atravesar a una comunidad entera, el Estado no estaba. Y cuando apareció no fue para la empatía y la inmersión comunitarias, sino para el restablecimiento de la jerarquía, la intimidación militar, el regaño y la justificación”.

Insistió en que “el Estado no reapareció ni siquiera para el ejercicio maduro y primario de la responsabilidad política. Llegó tarde para la promesa vacía, sin carácter, poco compasiva muy por debajo de la retórica más o menos sólida que antaño capturaba la esperanza de gente que lo estaba perdiendo todo”.

A falta de esto “lo que prevaleció fue el espíritu de comunidad en aquellos jóvenes que salvaron a un par de ancianos y en aquel hombre que pudo rescatar a 29 niños de una escuela especial”.

“Eso mostró una lección al país y al CIR conectado como estamos con la sustancia de la comunidad: estas producen los mejores líderes y estas están listas para autogestionar sus necesidades, sus capacidades y, lo más crucial, la propia seguridad de su gente”.

Qué es el CIR

El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) nace en La Habana el 2 de septiembre de 2008 con la voluntad de erradicar los estereotipos raciales y sociales, cogniciones falsas y dañinas que dificultan la igualdad que se supone debería existir en el mundo.

Es una institución civil sin fines de lucro, sin filiación ideológica ni objetivos políticos, que agrupa a ciudadanos cubanos, residentes cubanos en el exterior y extranjeros residentes en Cuba por propia y soberana voluntad, en condición de igualdad y sin distinción de ninguna especie.

FUENTE: Cuenta X Integración Cir / Diario las Américas