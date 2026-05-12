martes 12  de  mayo 2026
EEUU

FBI advierte sobre aumento de estafas por teléfono, internet y redes sociales

Las autoridades federales aconsejan pensar dos o tres veces, incluso verificar, antes de aceptar una solicitud de ofertas o pago

Las estafas afectan por igual a todas las generaciones.

Las estafas afectan por igual a todas las generaciones.

SAIYEDIRFANANWARHUSHEN/PIXABAY
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Las estafas por teléfono, internet y redes sociales en Estados Unidos sumaron más de 20,880 millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento del 26% en solo un año.

De hecho, el FBI confirmó la cifra y alertó sobre estafadores que se hacen pasar por agentes federales por teléfono usando tecnología de spoofing, con la que hacen creer que se trata de una fuente confiable, sea un banco, una empresa o persona conocida.

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Por otra parte, la firma Truecaller, que provee servicio de identificación de llamadas y bloqueo de spam, reveló que familias hispanas pierden cuantiosas sumas de dinero por estafas telefónicas que son impulsadas por inteligencia artificial, a un ritmo casi 60% mayor que la población general.

Un 32.4% de los hispanos encuestados reportó pérdidas económicas por fraude en el último año, frente al 20.6% de blancos.

No obstante, los afroamericanos encabezan la lista de afectados con un 38.6%.

Según los datos publicados, cerca del 30% de los encuestados recibió una llamada con voz que imitaba a la de un ser querido, una celebridad o figura pública.

Entre los hallazgos resaltan:

  • Las estafas afectan por igual a todas las generaciones, con tasas idénticas de exposición (36.6%) desde los 18 hasta los 80 años
  • El 81% se preocupa por familiares jóvenes o mayores que pudieran ser víctimas de estafas
  • El 84% dice estar más preocupado por las estafas que hace un año
  • El 82% ha ignorado llamadas o mensajes legítimos por temor al fraude
  • La mitad no sabría qué hacer para protegerse o recuperarse tras una estafa

Por otra parte, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) informa que las estafas en redes sociales también aumentan.

Por ello, las autoridades federales aconsejan pensar dos o tres veces, incluso verificar, antes de aceptar una solicitud de ofertas o pago.

Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea mentira. Evita tomar decisiones financieras basadas en contactos que solo conoces en línea y verifica siempre antes de pagar o dar tus datos, incluso tu número telefónico o correo electrónico.

También hay estafas tipo “romántico”. Puede ser una conversación en línea, en la que el estafador logra crear cierta relación de confianza y luego inventa una emergencia o situación urgente para pedir dinero.

También hay estafas de empleo. Estas son ofertas de trabajo que prometen ingresos rápidos o posiciones remotas atractivas. Los estafadores pueden pedir pagos por adelantado, información personal o enviar cheques falsos como parte del proceso.

En resumen, desconfía de ofertas que prometen dinero fácil o que requieren pagos para empezar. Ningún empleador legítimo te pedirá enviar dinero o pagar por adelantado, especialmente a través de servicios como Zelle o transferencias. Investiga la empresa antes de dar cualquier paso.

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