martes 12  de  mayo 2026
POLÍTICA

Secretario General de la ONU dice que hubo "gran complicidad" interna en la captura de Maduro en Venezuela

Antonio Guterres destacó la vulnerabilidad del aparato político ahora a cargo de Delcy Rodríguez y descartó una situación similar en el de Cuba

Secretario general de la ONU, António Guterres.

Secretario general de la ONU, António Guterres.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NAIROBI.- El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Antonio Guterres, aseguró estar convencido de que la captura de Nicolás Maduro a través de una operación militar de EEUU en Venezuela contó con una “gran complicidad” de altos cargos del régimen, tras descartar una situación similar dentro del aparato de Cuba.

“En Venezuela, para ser honesto, vimos una operación militar contra Maduro, pero tengo la idea de que hubo una gran complicidad dentro del sistema político venezolano”, afirmó durante una conferencia de prensa en la capital de Kenia.

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Guterres, quien culmina este 2026 su mandato en Naciones Unidas que inició en enero de 2017, se refirió inicialmente a posibles acciones del gobierno estadounidense en Cuba en busca de resolver la crisis en la isla, sobre las que expresó su desacuerdo.

Venezuela y Cuba sin comparación

Descartó que una "solución militar" estadounidense sea el remedio para que el pueblo cubano "no siga sufriendo" de la "dramática" forma en que lo está haciendo, según se informó.

Al ser consultado sobre si en Cuba pudiera repetirse un escenario similar al que se dio en Venezuela en enero de 2026, el máximo representante de la ONU descartó la comparación al partir de visibles fracturas internas en el régimen venezolano.

Su respuesta fue tajante, según los reportes, al sugerir que el quiebre interno en el régimen de Maduro facilitó la operación que concluyó con la vicepresidenta Delcy Rodríguez al mando del país.

“Comparar Venezuela con Cuba, creo, es una comparación injusta”, dijo al dar a entender que el sistema cubano no presenta las mismas vulnerabilidades.

Caracas protestó a Guterres

Desde Venezuela, la gestión de Rodríguez reaccionó y consideró las afirmaciones de Guterres “impropias de su alta investidura”.

"Venezuela expresa su firme protesta ante las declaraciones, relativas al Estado venezolano, del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres”, señaló un comunicado de la cancillería.

Las afirmaciones del secretario general de la ONU, “contienen afirmaciones impropias de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas", añadió el texto oficial.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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