martes 12  de  mayo 2026
ENCUENTRO HISTóRICO

Rubio viaja junto a Trump hacia Pekín con cambio en su nombre hecho por China

Marco Rubio, se dirige este martes hacia la capital de China, Pekín, con el presidente Donald Trump, a pesar de estar bajo sanciones chinas. Fue el propio régimen comunista el que cambió la transliteración de su nombre

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio.

BRENDAN SMIALOWSKI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se dirige este martes a Pekín con el presidente Donald Trump, a pesar de estar bajo sanciones chinas, una visita aparentemente posible luego de que China cambiara la transliteración de su nombre.

Como senador, Rubio, que ahora tiene 54 años y visita el gigante asiático por primera vez, defendió con firmeza los derechos humanos en China, país que lo sancionó dos veces, una táctica más comúnmente usada por Estados Unidos contra sus adversarios.

China encontró una solución diplomática alternativa luego de que Trump nombrara a Rubio como secretario de Estado.

Poco antes de que asumiera el cargo en enero de 2025, el gobierno chino y los medios oficiales empezaron a utilizar un carácter chino diferente para "lu" para representar la primera sílaba de su apellido.

Dos diplomáticos dijeron que creían que China hizo el cambio porque Rubio estaba sometido a sanciones, que incluían una prohibición de entrada, con la antigua grafía de su nombre.

La embajada china no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Un funcionario del Departamento de Estado solo confirmó que Rubio viajaba con Trump. Fue visto abordando el Air Force One en la Base Aérea de Andrews.

FUENTE: AFP.

