martes 12  de  mayo 2026
POLÍTICA

Trump publica la imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de EEUU: "Estado 51"

El mandatario republicano volvió a incidir en la idea de anexionar Venezuela a Estados Unidos. En entrevista con Fox, defendió que "Venezuela adora a Trump"

Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema 51º estado

Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema "51º estado"

@realDonaldTrump / Truth Social
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes a Venezuela como el "51º estado" de Estados Unidos en una publicación en redes en la que no agregó texto alguno, más allá del citado lema incrustado en un mapa en el que la República Bolivariana aparece coloreada con la bandera estadounidense.

El mandatario republicano volvió a incidir en la idea de anexionar Venezuela a Estados Unidos. Esta vez manifestó su propuesta con un recorte de un mapa del norte de Sudamérica en el que la oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, rodeada de países en color gris, luce la bandera de barras y estrellas norteamericana.

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La provocadora publicación fue difundida mientras Trump se dirigía a China para una cumbre de alto nivel. Llega un día después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijera que su país "nunca" había considerado convertirse en estado número 51 de Estados Unidos, ni siquiera después de que fuerzas de ese país capturaran al depuesto dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Rodríguez ha supervisado un deshielo en las relaciones con Estados Unidos desde que asumió el mando del país, aprobando reformas que reabrieron los sectores minero y petrolero de Venezuela a las empresas extranjeras, especialmente estadounidenses.

El presidente Trump dijo el lunes a un periodista de Fox News que considera "seriamente" convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos. De hecho, el magnate valora especialmente el insumo que supondría añadir los cerca de 40.000 millones de dólares en los que estima el petróleo venezolano, según destacó en la llamada con la cadena estadounidense.

Allí defendió que "Venezuela adora a Trump".

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Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema

Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema "51º estado"

No es la primera vez que Trump se expresa en este sentido. En marzo, después de que la selección venezolana venciese a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol que terminaría ganando, el presidente invitó a sus seguidores a secundar la "estatalidad número 51" de Venezuela.

Interés de Trump

El mandatario republicano no esconde su interés en el petróleo venezolano, en el que centra la mayor parte de sus declaraciones y de las medidas de su Administración con respecto a Venezuela desde que a principios de 2026 el Ejército estadounidense ejecutase una operación militar para la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a la vez que dejó más de un centenar de muertos en el país.

Sin embargo, anexionar Venezuela como quincuagésimo primer estado de Estados Unidos supondría un escalafón superior al que esbozara tras la citada intervención militar, cuando declaró que Washington dirigiría el país latinoamericano durante el período de transición y colaboraría con la presidenta encargada.

Además, implicaría una diferencia importante con respecto a Puerto Rico, oficialmente Estado Libre Asociado a Estados Unidos y parte de los territorios conocidos como no incorporados, cuyo estatus con relación a Washington es objeto de un intenso debate interno.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

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