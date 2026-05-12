Florida planea cierre del centro de detención de migrantes 'Alligator Alcatraz' por altos costos, según el NYT

Patrullas de policía custodian la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz, en Ochopee, Florida.

Un coche de ICE se encuentra en la entrada del centro de detención Alligator Alcatraz durante una vigilia del Día de la Madre exigiendo que se cierre la instalación, en Ochopee, Florida.

MIAMI — El gobierno del estado de Florida planea cerrar el centro de detención de migrantes 'Alligator Alcatraz' por el elevado coste operativo, transcurrido menos de un año desde su apertura, según funcionarios consultados este martes por el diario The New York Times.

El traslado de los detenidos está previsto para junio, mientras que el desmantelamiento del centro se llevaría a cabo en las siguientes semanas, según reportaron un funcionario federal y tres personas familiarizadas con 'Alligator Alcatraz'.

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Este centro de detención fue inaugurado el pasado julio por el presidente, Donald Trump, y ha costado al estado millones de dólares que supuestamente no han sido reembolsados por el gobierno federal.

La instalación ha estado en el foco de varias disputas judiciales desde su construcción en los Everglades, un enorme ecosistema natural en el sur de Florida, por su impacto en el medio ambiente y las condiciones de insalubridad de los detenidos, según grupos ambientales y proinmigrantes.

DeSantis no tiene información del cierre

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, afirmó el lunes a los medios que el Gobierno federal no le había transmitido su intención de cerrar 'Alligator Alcatraz'; sin embargo, reconoció que si dejaban de recibir detenidos acabarían por clausurarlo.

Hasta el momento, el estado no ha recibido un reembolso federal de los 608 millones de dólares que había solicitado para su operación, que requiere un millón de dólares diarios, según el New York Times.

Florida cuenta con varios centros de detención de migrantes, aunque el de los Everglades destacaba por su capacidad para albergar hasta 5.000 detenidos al mismo tiempo.

Actualmente, el centro alberga a cerca de 1.400 detenidos, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Otra instalación similar denominada 'Deportation Depot' fue abierta meses después en el norte de Florida que, según DeSantis, sí seguirá recibiendo a migrantes aunque 'Alligator Alcatraz' cerrase.

Entre tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que estuviera presionando a Florida para el cierre, calificando de “falso” cualquier reporte de presión y afirmando que el centro seguirá siendo un socio clave en la agenda migratoria del presidente Donald Trump.

FUENTE: Con información de EFE