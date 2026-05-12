Trump asegura que va a liberar "a todos" los presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide, en Caracas (Venezuela).

Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.

WASHINGTON — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este martes que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela, aunque a la vez alabó el desempeño de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

"Vamos a sacarlos a todos" de las cárceles, declaró el mandatario a la prensa antes de emprender un viaje a China.

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"Vamos a sacarlos a todos. Y te diré algo: Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles", aseguró el mandatario al ser preguntado por la situación de los cientos de presos políticos que no se han beneficiado de la ley de amnistía que el Ejecutivo de Rodríguez dio por expirada el pasado 24 de abril.

El gobierno de Delcy Rodríguez asegura que la reciente ley de amnistía ha beneficiado a más de 8.000 personas, cifra cuestionada por familiares y organizaciones de defensa de derechos humanos.

Venezuela, el estado 51 de EEUU

El mandatario había vuelto a lanzar en una reciente entrevista la idea de que Venezuela se convierta en el 51º estado de la Unión, una sugerencia que despierta irritación en el régimen venezolano, dispuesto a mantener las riendas del poder.

"Tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías [petroleras] en el país, y Venezuela ahora está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años".

La salida del poder de Maduro provocó una cascada de cambios políticos y económicos en Venezuela, gracias en buena parte al levantamiento de sanciones a su petróleo por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.

La liberalización económica en Venezuela debe ser seguida, según los planes de Washington, por una transición política que desemboque en elecciones libres y transparentes.

Caracas se muestra ambivalente sobre los siguientes pasos políticos que dará el régimen chavista, en el poder desde hace un cuarto de siglo.

La amnistía debía ser un paso significativo en esa transición vigilada por Washington, pero quedó enturbiada por la lentitud en liberar a los presos y por la cantidad real de excarcelados.

Torturas y desapariciones forzadas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió la semana pasada que la cifra de personas con libertad plena asciende a 186, mientras que otras 554 salieron de la cárcel, pero bajo medidas cautelares.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que al menos 18 presos políticos han fallecido en Venezuela bajo custodia del Estado, luego de asegurar que la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negación de atención médica siguen siendo prácticas en violación de los derechos humanos en el país.

“La privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho en Venezuela y es una política de Estado sostenida y deliberada”, aseguró la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum Panszi, ante el Consejo Permanente de la OEA.

Panszi expuso la actualización del informe anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en 2025 ante el secretario general de la Organización, Albert Ramdin, y embajadores de los países miembros, quienes abogaron por la democracia en el país suramericano, tras conocer el panorama venezolano.

“Sin democracia no hay derechos humanos”, dijo Reneaum durante su exposición.

FUENTE: Con información de EFE y AFP