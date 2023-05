Ermita de la Caridad: Padre José Conrado oficia misa

“Hemos tenido tres primos que han muerto recientemente, yo venía precisamente a ver a dos de ellos pero cuando llegué ya habían fallecido y entonces he celebrado la misa por ellos, en compañía de la familia y amigos, rezando y dándole gracias a Dios por la vida que tuvieron”, dijo el prominente religioso y resaltó la importancia del acercamiento a la palabra de Dios y el apego a los valores que promueve la Iglesia católica .

“Jesucristo es el camino a la verdad y la vida”, sostuvo.

“Solo él tiene la capacidad de darnos la vida eterna, el camino de la felicidad. Y cuando uno ve lo fugaz que puede ser la vida, comprende que hay que construir sobre cimientos fuertes y el único cimiento que no falla es Jesucristo”. “Solo él tiene la capacidad de darnos la vida eterna, el camino de la felicidad. Y cuando uno ve lo fugaz que puede ser la vida, comprende que hay que construir sobre cimientos fuertes y el único cimiento que no falla es Jesucristo”.

“Esto -indicó el padre- se lo digo a todos los cubanos, a los que son cristianos y a los que no lo son. Solo en él hay palabras de vida eterna y hasta que no volvamos nuestros corazones hacia Jesús no habrá esperanza”, declaró.

A propósito de sus palabras, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el padre sobre la mediación que podría estar impulsando la Iglesia Católica por los presos políticos en Cuba, a donde el religioso regresa en breve.

“En Cuba hay temas muy importantes, uno de ellos es el de los presos injustamente, que es el caso de todos los presos políticos. Entre ellos tengo un primo, Francisco José, al que han sancionado a 7 años de cárcel”, denunció. “En Cuba hay temas muy importantes, uno de ellos es el de los presos injustamente, que es el caso de todos los presos políticos. Entre ellos tengo un primo, Francisco José, al que han sancionado a 7 años de cárcel”, denunció.

El padre Jose Conrado escribió en septiembre de 2022 una carta abierta al papa Francisco para que “escuche a quienes han sido reprimidos por el régimen”.

Condenó en la misiva el silencio del Sumo Pontífice en relación con regímenes totalitarios de izquierda como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en momentos en que la dictadura de Daniel Ortega ha censurado a los prelados católicos en su país y el Vaticano “no reacciona”. Esta carta fue uno de los varios gestos que desde la Iglesia cubana han emergido en busca de intercesión por parte de la Santa Sede.

Unos meses después, Beniamino Stella, de 82 años, con amplia trayectoria en diplomacia y doctorado en derecho internacional por la Pontificia Academia Eclesiástica, se convirtió en el rostro visible de la mediación de la Iglesia Católica a favor de los presos políticos, en particular los manifestantes del 11J en Cuba. El 9 de febrero último el Cardenal, enviado por el Papa, emitió las más sólidas declaraciones públicas del Vaticano en torno a este tema.

“El papa desea mucho que haya una respuesta positiva, como se llame, amnistía, clemencia”, pues las palabras “pueden ser secundarias”, dijo Stella a la prensa, al término de una ceremonia por el 25 aniversario de la histórica visita apostólica a la isla realizada por Juan Pablo II en 1998, cuando el régimen cubano decretó la amnistía de unos 200 presos.

El padre José Conrado, nacido en San Luis, Oriente, en 1951 y ordenado sacerdote en 1976 ha sido un fiscalizador constante del poder en Cuba. Sus cartas a los gobernantes Fidel Castro y Raúl Castro, le ganaron exilios: en 1997, cuando fue enviado a España a estudiar Teología, Filosofía y Periodismo; y en 2013, cuando fue trasladado a una parroquia de Trinidad, adscrita a la Arquidiócesis de Cienfuegos, para que escribiera un libro sobre la Virgen de la Caridad del Cobre.

Conrado es querido y respetado en Miami, sobre todo, por conjugar a lo largo de su trayectoria, fe, sacrificio y amor a la Iglesia, con honestidad, valentía y compromiso ciudadano.