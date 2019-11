Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia

"Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia", ha afirmado Kaliman en rueda de prensa.

El texto leído por Kaliman destaca la "escalada del conflicto que atraviesa el país" y argumenta que "velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución política del estado, en conformidad al artículo 20 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas", "sugieren" la renuncia de Morales.

Kaliman se ha referido además al "pueblo boliviano y sectores movilizados" a los que instan a "deponer las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y luto a nuestras familias".

Este domingo se ha vivido una jornada agitada, luego que Evo Morales anunciara la realización de nuevas elecciones tras conocerse el informe de la OEA en el que se denuncian irregularidades en el proceso electoral del pasado 20 de octubre.

Morales aseguró que renovaría el Tribunal Supremo Electoral e instó a todos los actores políticos y a sectores de la sociedad a ayudar a estabilizar la nación después de las prolongadas protestas que dejaron al menos tres muertos y centenares de heridos, pero su anuncio no logró el efecto esperado por él y sus seguidores, al tiempo que líderes opositores exigieron su renuncia y la no participación en los próximos comicios.

Aquí los hechos relevantes de la jornada:

21:00

La Policía boliviana ha detenido este domingo por la noche a la expresidenta y el exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Maria Eugenia Choque y Antonio Costas, por la presunta comisión de delitos electorales el pasado 20 de octubre y después de que ambos renunciaran a sus respectivos cargos.

El arresto se ha producido siguiendo las órdenes emitidas por el Ministerio Público, según ha indicado la agencia de noticias boliviana ABI.

La Fiscalía ha abierto en su contra una investigación por delitos electorales de falsificación de documentos, manipulación informática, alteración u ocultación de resultados, alteración con modificación del padrón electoral, beneficios en función del cargo, entre otros.

Así, el órgano los acusa de hacer un uso indebido de su influencia, de incurrir en una conducta "antieconómica" y de incumplir sus deberes al frente del TSE.

Su detención se produce horas después de que el mandatario boliviano, Evo Morales, presentara su dimisión ante las irregularidades detectadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el marco de las elecciones, en las que el mandatario proclamó su victoria a pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición.

19:20

Miles de bolivianos, con banderas de su país, salieron a festejar el domingo la renuncia del presidente Evo Morales.

“Esto no es Cuba, tampoco Venezuela. Esto es Bolivia y Bolivia se respeta”, gritaban manifestaciones en una plaza de La Paz.

“Estamos celebrando que Bolivia está libre”, dijo otra boliviana cerca del Palacio de Gobierno.

En tanto, el líder cívico Luis Fernando Camacho, quien ganó notoriedad en los últimos días con su anuncio de que iba a entregarle a Morales una carta para que renunciara, dijo que finalmente lo pudo hacer en el Palacio de Gobierno, aunque Morales estaba ausente. Poco antes el mandatario había anunciado su dimisión tras semanas de protestas contra los resultados de la contienda presidencial del 20 de octubre.

“¡Sí se puso!”, gritó tras salir del lugar en caravana y en medio de aplausos.

18:10

El presidente dimisionario de Bolivia, Evo Morales, ha partido en el avión presidencial desde el aeropuerto de El Alto, cerca de La Paz, con destino a la localidad de Chimoré, en el departamento de Cochabamba, donde ha asegurado que no tiene "por qué escaparse".

En una rueda de prensa, Morales ha desmentido cualquier rumor sobre una posible fuga del país tras renunciar al cargo como presidente de Bolivia y ha insistido en que continuará su lucha por los pobres desde "las bases del trópico de Cochabamba".

"Vamos a seguir desde las bases. Con seguridad. Yo vuelvo a la zona del trópico de Cochabamba para estar con mis compañeros. No tengo por qué escaparme, quiero que sepa el pueblo boliviano. No he robado a nadie. Nada. Si alguien piensa que estamos robando, que me diga, que presente una prueba, una prueba de que hemos robado", ha subrayado, según informaciones de la agencia boliviana de noticias ABI.

16:50

El líder opositor boliviano Carlos Mesa ha celebrado "el fin de la tiranía" tras la renuncia como presidente de Evo Morales, anunciada este domingo.

"A Bolivia, a su pueblo, a los jóvenes, a las mujeres, al heroísmo de la resistencia pacífica. Nunca olvidaré este día único. El fin de la tiranía. Agradecido como boliviano por esta lección histórica. Viva Bolivia!!!!!", ha publicado Mesa en Twitter.

Morales ha anunciado su renuncia tras después de que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya pedido la repetición de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. También ha dimitido su vicepresidente, Álvaro García Linera.

16:25

El comandante de la Policía de Bolivia Yuri Calderón se ha sumado al pronunciamiento del Ejército de Bolivia y ha "sugerido" al presidente boliviano, Evo Morales, que renuncie a su cargo.

"Queremos expresar al pueblo de Bolivia y a nuestros camaradas que están movilizados en la UTOP, que nos sumamos al pedido del pueblo boivino de sugerir al señor presidente Evo Morales (que) presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que atraviesa nuestra nación", ha afirmado Calderón en una comparecencia grabada y difundida por redes sociales.

16:19

Los líderes de los comités cívicos Fernando Camacho y Marco Pumari han entregado una carta con el pedido de renuncia dirigida al presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno de La Paz.

Camacho y Pumari han entrado en la sede oficial con la carta, la Biblia y la bandera boliviana, como habían prometido, después de una escala en la sede de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

En redes sociales se ha difundido una fotografía de ambos arrodillados acompañados del abogado Eduardo León. Para entrar en la sede del Gobierno tuvieron ayuda de la Policía para lograr el ingreso, según informa la emisora boliviana Erbol.

La UTOP ha liderado el amotinamiento de policías en un primer momento con reivindicaciones laborales pero posteriormente para sumarse a las exigencias de dimisión del presidente Evo Morales lanzadas por la oposición. Camacho es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y Pumari el del Comité Cívico de Potosí.

16:15

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, ha anunciado este domingo su renuncia para la "pacificación" del país después de que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya pedido la repetición de las elecciones presidenciales del 20 de octubre

En una carta remitida al vicepresidente, Álvaro García Linera, le ha informado de su "renuncia irrevocable" en pro de la "pacificación" del país, al tiempo que se ha puesto a disposición para "una investigación justa en apego a los Derechos Humanos y normativa interna en el país".

Choque se refiere así a la investigación abierta por la Fiscalía General del Estado de Bolivia contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral y cualquier otro individuo implicado en las irregularidades de las elecciones de las que da cuenta el informe preliminar de la misión de observadores de la OEA.

16:00

El Gobierno de Bolivia reprocha a los policías amotinados que hayan adoptado una posición política

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, ha reprochado a los policías amotinado en apoyo a las protestas contra el presidente Evo Morales que hayan "tomado una posición política" dejando desprotegida a la población.

"Han tomado una posición política contra el Gobierno, muy bien eso deberán asumir con responsabilidad ante la historia por dejar desguarnecida a la población, desprotegida, sin seguridad ciudadana, o sea eso es gravísimo, eso nunca se debe hacer", ha afirmado Romero en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial boliviana, ABI.

"No han escuchado la palabra de su ministro, de este ministro que ha defendido siempre a la Policía Nacional y ha pedido que tomen un posicionamiento institucional", ha añadido.

15:42

El Alto Mando Militar ordenó operaciones militares aéreas y terrestres para neutralizar a grupos armados irregulares supuestamente afines al gobierno que están atacando a manifestantes opositores que se trasladan a La Paz para aumentar la presión social en contra del Gobierno.

Poco antes, el comandante de la policía, general Yuri Calderón, ordenó a los policías que se han replegado a sus cuarteles en protesta contra el gobierno salir a las calles para repeler a los grupos armados supuestamente oficialistas y para evitar vandalismo.

15:30

El ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez se convirtió en el segundo miembro del gabinete del presidente Evo Morales que renuncia en medio de la profunda crisis tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre.

El primero en dimitir fue el ministro de Minería, César Navarro. Ambos dijeron que son su medida buscan ayudar a la pacificación del país tras semanas de mortales protestas que exigen la renuncia de Morales y nuevas elecciones. Las renuncias se dan en el día que Morales convocó a nuevos comicios después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) dijera en un informe preliminar que observó serias irregularidades en los resultados, que abrieron el camino al mandatario para una nueva reelección.

Más temprano, la Central Obrera Bolivia (COB) --aliada del presidente Morales-- pidió al mandatario “escuchar al pueblo” que está en las calles.

14:55

La Fiscalía General de Bolivia anunció el inicio de acciones legales en contra de los jueces del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por supuestos “actos electorales ilícito”, podo después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijera en un informe preliminar que observó vicios e irregularidades en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en que la oposición denunció fraude.

La Fiscalía señala que la OEA apunta a la "presunta existencia de hechos irregulares que se constituirían en ilícitos penales y/o electorales", por lo que ordenó el "inicio inmediato de todas las acciones legales correspondientes para el procesamiento y juzgamiento de los vocales miembros del Tribunal Supremo Electoral y demás autores.