miércoles 27  de  agosto 2025
Exdiputado ecuatoriano afirma: "Henrique Capriles es más despreciable que Maduro"

Alfonso Harb Viteri calificó al dirigente venezolano Henrique Capriles de “traidor”, al considerar que perdió la credibilidad al apoyar al chavismo

El opositor venezolano Henrique Capriles durante una conferencia de prensa en Caracas el pasado 13 de marzo de 2023.

El opositor venezolano Henrique Capriles durante una conferencia de prensa en Caracas el pasado 13 de marzo de 2023. 

Miguel ZAMBRANO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO – El exdiputado ecuatoriano, Alfonso Xavier Harb Viteri, realizó duras críticas contra el dirigente venezolano Henrique Capriles Radonski, a quien calificó como “más despreciable que Nicolás Maduro”, durante declaraciones ofrecidas en un programa radial.

Harb, conocido por su postura crítica hacia el chavismo, aseguró que Capriles “traicionó a la causa venezolana” y afirmó que su comportamiento lo hace merecedor de un repudio mayor que el del propio dictador venezolano.

“Traidor, traidor, verás la paila más caliente del infierno por traidor. Eso es lo más despreciable que puede haber, un tipo traidor, egoísta y celoso”, expresó.

En sus declaraciones, el exparlamentario recordó que Capriles, quien fue candidato presidencial de la oposición y se enfrentó a Hugo Chávez, perdió posteriormente protagonismo político frente a líderes como Leopoldo López y más recientemente la líder opositora María Corina Machado.

Harb lo acusó de alinearse con un discurso que, según dijo, "legitima la permanencia del régimen venezolano".

"Cero negociación"

Asimismo, Harb asegura que Venezuela no es un país soberano sino “un Estado secuestrado por el narcotráfico (...) Estados Unidos ya desconoció oficialmente cualquier pretensión del régimen venezolano y lo convirtió en un cartel del narcotráfico”, afirmó, agregando que esa designación elimina toda posibilidad de negociación política con Maduro y sus allegados.

El exdiputado afirma que el destino de Venezuela está marcado por la captura de Maduro y de los altos mandos militares que lo respaldan, a quienes vinculó directamente con el Cartel de los Soles. En este escenario, señaló, Capriles también quedará marcado como “cómplice y traidor”.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

