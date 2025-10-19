EEUU confirma que otra lancha atacada en el Caribe es del ELN

Una lancha narcoterrorista fue eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. Imágenes compartidas por la Casa Blanca.

MIAMI. - El secretario de Guerra de EEUU , Pete Hegseth, confirmó este domingo que la lancha atacada el viernes pasado en el Caribe, en la que murieron tres personas, estaba involucrada en el narcotráfico y que pertenecía al Ejército de Liberación Nacional ( ELN ), organización terrorista de Colombia con vínculos en Venezuela.

“Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que utiliza la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo”, aseveró Hegseth en un mensaje por X.

La información se conoce poco después de que el presidente Donald Trump cortó el financiamiento a Colombia y acusó al presidente Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico”, lo que agudiza la crisis entre los dos países, luego de la descertificación al país suramericano.

El ELN, creada en 1964 con influencia del régimen comunista de Cuba, opera con impunidad en el territorio colombiano, especialmente en la zona del Catatumbo que hace frontera con Venezuela, y ha sido señalado de participar y custodiar el tráfico de cocaína del Cartel de los Soles, que sale por las costas de ese país.

Lancha con cocaína del ELN

El viernes 17 de octubre, en una información inicial, funcionarios estadounidenses revelaron el quinto ataque militar en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas. Dos personas murieron y otras dos sobrevivieron, según los reportes de una agencia. Los dos sobrevivientes fueron repatriados a sus países de origen, Colombia y Ecuador

Pero el alto funcionario estadounidense develó nuevos datos este domingo.

En su cuenta de X, Informó que el Departamento de Guerra bajo la dirección del presidente Trump el 17 de octubre llevó a cabo un “ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM)”.

“Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”, afirmó.

“Durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, había tres narcoterroristas a bordo. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, dijo en su mensaje, y añadió.

“Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que utiliza la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo”, aseveró y subrayó que el ejército de EsEUU “tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, al igual que Al Qaeda”.

