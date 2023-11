Expresidente Uribe da versión ante Fiscalía sobre masacre cometida por paramilitares

Salvatore Mancuso, exjefe de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y condenado por narcotráfico en Estados Unidos dijo en audiencias privadas en mayo y conocidas hace dos semanas que antes de que los paramilitares perpetraran la masacre se reunieron con varios generales y que uno de ellos les pidió que coordinara “la operación”.

Álvaro Uribe niega vinculación

“Yo nunca me reuní con paramilitares”, aseguró Uribe el lunes en una rueda de prensa posterior a su declaración en la Fiscalía en la sede de su partido Centro Democrático. Y agregó: con Mancuso “no pasó del saludo... Nunca me reuní con él”.

El expresidente negó cualquier vinculación con la masacre y aseguró que las versiones de Mancuso en distintos tribunales han sido contradictorias.

“Ahora Mancuso dice que como Pedro Juan sabía, yo sabía. Pero incurre en otra mentira, en el pasado, que quiso acusar a Pedro Juan muerto... Inicialmente dijo Mancuso que Pedro Juan no sabía de la masacre”, y ahora dijo que sí, advirtió Uribe.

Uribe dijo que el Tribunal de Paz no verificó la versión de Mancuso y pretende “darle impunidad”.

“Me afecta en principio reputacionalmente, yo he creído que la traída de Mancuso a Colombia no tiene sino un objetivo: darle impunidad a cambio de que maltrate mi honra en esa fabricación de infamias para que a mí me pongan preso”, advirtió el expresidente.

Mancuso permanece en un centro de detención de migrantes en Estados Unidos, tras cumplir una condena en prisión por tráfico de cocaína y a la espera de que se defina si será extraditado a Colombia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1729282129882665033&partner=&hide_thread=false Resumen de mi versión libre: https://t.co/NiLjVJSMqs — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 27, 2023

FUENTE: AP