Expresidentes de Iberoamérica conversan sobre final de las dictaduras, María Corina Machado participa

Grupo IDEA abordará en su X Diálogo Presidencial la defensa de la democracia en riesgo; Marco Rubio es invitado especial, informó el secretario Asdrúbal Aguiar

Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA

DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los ex jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, se reunirán en Miami Dade para realizar el X Diálogo Presidencial para conversar sobre la defensa de las naciones de la defensa de la libertad y de los valores éticos de la democracia, maltratados en décadas recientes.

La información la ofreció el secretario general del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar, quien informó que para el evento “América Latina y el final de las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela” han sido invitados el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y la líder opositora de Venezuela María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, entre otras destacadas personalidades.

El Diálogo X tendrá lugar tendrá lugar en Wolfson Campus del Miami Dade College, entre los días 11 y 12 de noviembre en Wolfson Campus del Miami Dade College, y tendrá como anfitriones a Madeline Pumariega, presidenta de este importante centro, y a Nelson J. Mezerhane, editor de Diario Las Américas y patrono de la Fundación IdeaDemocrática, Inc.

Diálogo por la democracia

Aguiar explicó en nota de prensa que el evento se celebrará, bajo la rectoría de José María Aznar (España), Felipe Calderón (México), Laura Chinchilla (Costa Rica), Federico Franco (Paraguay), Luis Alberto Lacalle H. (Uruguay), Jamil Mahuad (Ecuador), Hipólito Mejía (República Dominicana), y Andrés Pastrana (Colombia)

Está previsto que participen también el exsecretario general de la OEA, Luis Almagro y el catedrático de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud, senadores y congresistas por la Florida.

Rosa María Paya de Cuba Decide, recién electa miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Berta Valle, presentadora de televisión y esposa del excandidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga, ambos en el exilio, dirigirán sus palabras a la audiencia, según el Aguiar.

“Celebraremos nuestro 10° aniversario y a María Corina Machado, como Premio Nobel de la Paz 2025”, afirmó.

Informó que el día 12 podrá asistirse libremente al evento, previa inscripción.

PRENSA X DIALOGO IDEA 1-2025

FUENTE: Grupo IDEA, nota de prensa

