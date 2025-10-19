domingo 19  de  octubre 2025
EN VIVO

Así transcurre la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Venezuela se convierte en el primer país latinoamericano en ver canonizados de manera conjunta a un laico y a una religiosa

En esta foto de archivo tomada el 21 de junio de 2020, la gente observa la imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández, en la parte exterior de la iglesia La Candelaria, que guarda sus restos, en Caracas.

En esta foto de archivo tomada el 21 de junio de 2020, la gente observa la imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández, en la parte exterior de la iglesia La Candelaria, que guarda sus restos, en Caracas.

FEDERICO PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Embed - Vatican Media Live - Español

ROMA.– El Vaticano celebra este domingo una jornada histórica con la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos reconocidos por la Iglesia Católica. La ceremonia, presidida por el papa León XIV en la Basílica de San Pedro, marca el cierre de un largo proceso que culmina con la inscripción de ambos en el Libro de los Santos.

Lee además
Miembros de la Arquidiócesis de Caracas muestran retratos de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles durante una misa en honor al difunto Papa Francisco en Caracas el 26 de abril de 2025. 
Canonización

José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: dos santos para un país que no pierde la fe
Miembros de la Arquidiócesis de Caracas muestran retratos de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles durante una misa en honor al difunto Papa Francisco en Caracas el 26 de abril de 2025. 
OPINIÓN

Entre café y eternidad

El acto inicia con la lectura de las biografías y los milagros atribuidos a la intercesión de Hernández y Rendiles, aprobados por la Congregación para las Causas de los Santos. Posteriormente, el Pontífice pronunció la fórmula solemne que confirma la canonización y autoriza el culto universal a los nuevos santos.

Con esta proclamación, Venezuela se convierte en el primer país latinoamericano en ver canonizados de manera conjunta a un laico y a una religiosa. José Gregorio Hernández, conocido como el “médico de los pobres”, es símbolo de fe y solidaridad; mientras que Carmen Rendiles, fundadora de la congregación Siervas de Jesús, representa la entrega silenciosa y la vida consagrada al servicio

Temas
Te puede interesar

Vaticano afina detalles para la santificación de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Portugal prohíbe uso de la burka de musulmanes en espacios públicos, ratifica derecho de las mujeres

¿Se atrevería Maduro a viajar al Vaticano en su afán de protagonismo por canonización de venezolanos?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Vista parcial del portaviones estadounidense Nimitz.  
NARCOTRÁFICO

"EEUU cuenta con apoyo militar venezolano para sus operaciones"

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
POLÉMICA

Biblioteca Trump consagraría la transformación republicana de Florida

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
Narcotráfico

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
Narcotráfico

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández durante un mitin político.
CEREMONIA

¿Se atrevería Maduro a viajar al Vaticano en su afán de protagonismo por canonización de venezolanos?

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

Lote propuesto para edificar la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, al lado de la Torre de la Libertad.
POLÉMICA

Biblioteca Trump consagraría la transformación republicana de Florida

Miembros de la Arquidiócesis de Caracas muestran retratos de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles durante una misa en honor al difunto Papa Francisco en Caracas el 26 de abril de 2025. 
Canonización

José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles: dos santos para un país que no pierde la fe