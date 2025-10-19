Así transcurre la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

En esta foto de archivo tomada el 21 de junio de 2020, la gente observa la imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández, en la parte exterior de la iglesia La Candelaria, que guarda sus restos, en Caracas.

ROMA.– El Vaticano celebra este domingo una jornada histórica con la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles , los primeros santos venezolanos reconocidos por la Iglesia Católica . La ceremonia, presidida por el papa León XIV en la Basílica de San Pedro, marca el cierre de un largo proceso que culmina con la inscripción de ambos en el Libro de los Santos.

El acto inicia con la lectura de las biografías y los milagros atribuidos a la intercesión de Hernández y Rendiles, aprobados por la Congregación para las Causas de los Santos. Posteriormente, el Pontífice pronunció la fórmula solemne que confirma la canonización y autoriza el culto universal a los nuevos santos.

Con esta proclamación, Venezuela se convierte en el primer país latinoamericano en ver canonizados de manera conjunta a un laico y a una religiosa. José Gregorio Hernández, conocido como el “médico de los pobres”, es símbolo de fe y solidaridad; mientras que Carmen Rendiles, fundadora de la congregación Siervas de Jesús, representa la entrega silenciosa y la vida consagrada al servicio