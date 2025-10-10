viernes 10  de  octubre 2025
POR VENEZUELA

El Grupo IDEA celebra el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

Se trata de una venezolana de excepción, que es y está siendo ejemplo y modelo para Occidente y el mundo dada su lucha tenaz por sostener las banderas de la libertad en paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostiene una bandera nacional venezolana mientras hace un gesto desde lo alto de un camión durante una manifestación para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales, en Caracas el 3 de agosto de 2024.&nbsp;

AFP
El régimen involucra a María Corina Machado con un supuesto atentado frustrado contra Maduro

AFP
El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, el 23 de julio de 2024.&nbsp;

Raúl ARBOLEDA / AFP
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), tras una década de sostenimiento de su pedagógica labor sobre la democracia y para que la democracia regrese allí donde se ha extraviado – como en Venezuela, nuestro primer foco de trabajo – y para que pueda salvarse allí donde esté siendo amenazada, celebramos con alborozo el anuncio del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado Parisca, líder fundamental de los venezolanos. La saludamos, con afecto renovado.

Se trata de una venezolana de excepción, que es y está siendo ejemplo y modelo para Occidente y el mundo dada su lucha tenaz por sostener las banderas de la libertad en paz, reivindicando los valores éticos de la democracia, como derecho y experiencia de vida personal, desafiando a las dictaduras.

VENEZUELA

María Corina, Premio Nobel de la Paz 2025
PREMIACIÓN

Conozca cuántas mujeres han ganado el Premio Nobel de la Paz

Machado es expresión cabal de una época nueva, distinta en el quehacer político y la brega por la libertad. Es ella el corazón de los venezolanos y modelo para nuestras naciones.

Sin abandonar el suelo patrio, arriesgando su vida e integridad personal, no ha declinado como intérprete fidedigna del dolor que sufre el conjunto de los venezolanos bajo la opresión de su régimen, afectados por una diáspora poblacional sin precedentes. Los ha unido en voluntad de nación.

Su ejemplo ha sembrado el optimismo de la voluntad, predicado que la paz es obra de la justicia y la esperanza un quehacer disciplinado, de amor insobornable y celoso respeto por la gente. En un tiempo de incertidumbres, urgido de líderes que sirvan con rectitud a la causa de la libertad y en democracia, María Corina y su coraje es un ícono que a todos interpela.

10 de octubre de 2025

Mario Abdo, Paraguay

Óscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla Miranda, Costa Rica

Alfredo Cristiani, SalvadorIván Duque, Colombia

José María Figueres, Costa Rica

Vicente Fox Q., México

Federico Franco, Paraguay

Eduardo Frei, Chile

Osvaldo Hurtado L., Ecuador

Luis Alberto Lacalle H., Uruguay

Guillermo Lasso M., Ecuador

Mauricio Macri, Argentina

Jamil Mahuad, Ecuador

Hipólito Mejía, República Dominicana

Carlos Mesa G., Bolivia

Lenin Moreno, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Ernesto Pérez Balladares, Panamá

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Mariano Rajoy, España

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Julio María Sanguinetti, Uruguay

Luis Guillermo Solís, Costa Rica

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

Asdrúbal Aguiar

Secretario General del Grupo IDEA

www.idea-democratica.org

