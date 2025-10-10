El Grupo IDEA celebra el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), tras una década de sostenimiento de su pedagógica labor sobre la democracia y para que la democracia regrese allí donde se ha extraviado – como en Venezuela, nuestro primer foco de trabajo – y para que pueda salvarse allí donde esté siendo amenazada, celebramos con alborozo el anuncio del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado Parisca, líder fundamental de los venezolanos. La saludamos, con afecto renovado.
Se trata de una venezolana de excepción, que es y está siendo ejemplo y modelo para Occidente y el mundo dada su lucha tenaz por sostener las banderas de la libertad en paz, reivindicando los valores éticos de la democracia, como derecho y experiencia de vida personal, desafiando a las dictaduras.
Machado es expresión cabal de una época nueva, distinta en el quehacer político y la brega por la libertad. Es ella el corazón de los venezolanos y modelo para nuestras naciones.
Sin abandonar el suelo patrio, arriesgando su vida e integridad personal, no ha declinado como intérprete fidedigna del dolor que sufre el conjunto de los venezolanos bajo la opresión de su régimen, afectados por una diáspora poblacional sin precedentes. Los ha unido en voluntad de nación.
Su ejemplo ha sembrado el optimismo de la voluntad, predicado que la paz es obra de la justicia y la esperanza un quehacer disciplinado, de amor insobornable y celoso respeto por la gente. En un tiempo de incertidumbres, urgido de líderes que sirvan con rectitud a la causa de la libertad y en democracia, María Corina y su coraje es un ícono que a todos interpela.
10 de octubre de 2025
Mario Abdo, Paraguay
Óscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá
Felipe Calderón, México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Laura Chinchilla Miranda, Costa Rica
Alfredo Cristiani, SalvadorIván Duque, Colombia
José María Figueres, Costa Rica
Vicente Fox Q., México
Federico Franco, Paraguay
Eduardo Frei, Chile
Osvaldo Hurtado L., Ecuador
Luis Alberto Lacalle H., Uruguay
Guillermo Lasso M., Ecuador
Mauricio Macri, Argentina
Jamil Mahuad, Ecuador
Hipólito Mejía, República Dominicana
Carlos Mesa G., Bolivia
Lenin Moreno, Ecuador
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Ernesto Pérez Balladares, Panamá
Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
Mariano Rajoy, España
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Julio María Sanguinetti, Uruguay
Luis Guillermo Solís, Costa Rica
Álvaro Uribe V., Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
Asdrúbal Aguiar
Secretario General del Grupo IDEA
www.idea-democratica.org