Flávio Bolsonaro anuncia ahora su respaldo a la reducción de la jornada laboral

RÍO DE JANEIRO .- La campaña electoral avanza en Brasil de cara a la segunda vuelta en la cual se definirá quién gobernará desde el Palacio de Planalto (despacho principal del presidente).

Para esta segunda vuelta, por los momentos hay un “cabeza a cabeza” de Flávio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta con 47%, y Luz Inácio Lula da Silva, actual mandatario que aspira repetir, obtuvo 45% de los votos el pasado 4 de octubre.

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El candidato presidencial y senador Flávio Bolsonaro anunció este martes su respaldo a la propuesta constitucional para reducir la jornada laboral cuya primera votación se realizará este miércoles en el Senado de Brasil, tras haber defendido antes dejar en manos de empleados y empleadores la negociación de los contratos.

Bolsonaro dijo que, tras haber viajado por todo el país, “la mayoría de los trabajadores brasileños quieren el fin del 6x1, como se conoce en Brasil a la iniciativa presentada por la izquierda que establece un máximo de 40 horas semanales y dotar de dos días de descanso sin que suponga una merma en el salario.

"Entonces voy a votar a favor de acabar con el 6x1, pues siempre defendemos por algo aún mejor", anunció quien ha concedido que “los trabajadores tengan derecho a descansos más largos”.

Bolsonaro argumentó que su defensa de la libre negociación entre empleador y empleado buscaba que este último tuviera la “libertad” de organizar su horario laboral y cuestionó que la enmienda no contemple casos específicos como el teletrabajo o la crianza de los hijos, si bien la legislación brasileña sí lo hace.

"¿Qué pasa con las personas que trabajan desde casa? Eso no está definido en la propuesta de enmienda. ¿Qué pasa con las madres que no tienen con quién dejar a sus hijos, que solo pueden trabajar, por ejemplo, cuatro horas al día, solo por la mañana o solo por la tarde? Su horario laboral seguirá siendo rígido", apuntó

Flávio dio estas declaraciones tras visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra, por motivos de salud, cumpliendo en arresto domiciliario su condena de más 27 años de prisión por liderar una trama golpista para revertir su derrota en las elecciones de octubre de 2022.

Se trata de la primera vez que Flávio visita a su padre tras cumplir los 90 días de suspensión que impuso el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes por infringir las medidas cautelares a raíz de la publicación de una carta del expresidente en apoyo a su candidatura.

La reducción de la jornada laboral ha irrumpido como otro acicate más en esta campaña para la segunda vuelta que se celebra el 25 de octubre con su inminente primera votación en el Senado, después de que ya contara con el aval de la Cámara de Diputados por 472 votos a favor por 22 en contra, en mayo de este año.

Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones importantes, será promulgado por el Congreso y entrará en vigor. En caso de cambios estructurales, el proyecto deberá retornar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.

Lula eliminó temporalmente impuesto a la gasolina

Hace cuatro días, el gobierno de Brasil anunció la eliminación temporal de los impuestos federales a la gasolina durante 30 días, lo que representa una rebaja de 0,89 reales (aproximadamente 0,18 dólares) por litro.

Lo que supone un alivio económico porque la reducción busca contener el encarecimiento de los combustibles frente a la subida internacional del petróleo.

Además, la medida incluye también mayores subvenciones para los importadores de diésel y apoyo al etanol.

Los opositores calificaron la medida como temporal e “irresponsable”, advirtieron que los precios podrían repuntar una vez concluya el periodo de exención tras los comicios.

FUENTE: Con información de Europa Press