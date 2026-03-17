Gobierno de Milei presenta paquete de leyes sobre propiedad privada, gasto público y Código Penal

Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de Argentina, dijo que buscan retocar la normativa de glaciares y cambiar las leyes de discapacidad y de financiación universitaria para "compatibilizarlas con el equilibrio fiscal".

BUENOS AIRES. - El jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, anunció este martes que la Casa Rosada remitirá al Congreso Nacional una batería de iniciativas relacionadas con la propiedad privada, el gasto público y el Código Penal.

Según dijo Adorni, a través de la red social X, el Gobierno del presidente Javier Milei pretende modificar la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras; la Ley de Fuegos y la regularización dominial para la integración sociourbana en lo referido a la propiedad.

Aseveró que también se busca retocar la normativa de glaciares y se cambiarán las leyes de discapacidad y de financiación universitaria para "compatibilizarlas con el equilibrio fiscal".

Aunque el vocero argentino dijo que se endurecerán las penas contempladas en el Código Penal, no especificó para qué tipo de delitos ni en qué grado.

Reforma laboral

El Senado de Argentina aprobó, a finales de febrero, la reforma que el Gobierno de Milei defendió como una "modernización" de las relaciones laborales, que promoverá la confianza de los inversores y creará empleos formales.

"Los trabajadores hoy quieren trabajar con más libertad", defendió la iniciativa la senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Milei y una figura clave del gobierno en el Congreso.

Sin embargo, para los opositores y sindicatos implica un recorte de los derechos de los trabajadores, entre ellos el derecho a la huelga.

Los debates de la Ley de Modernización Laboral se realizaron en el contexto de protestas, paros y la resistencia de sindicatos y organizaciones sociales, quienes aseguran que la nueva ley es perjudicial para los empleados, quita derechos consagrados y favorece a las patronales.

Este martes, un tribunal de La Plata rechazó el artículo 55, el cual estableció una fórmula para las indemnizaciones laborales en causas previas a la nueva norma y que perjudica a los trabajadores. De acuerdo con los magistrados, esto vulnera los derechos constitucionales del artículo 14 de la Constitución argentina.

FUENTE: Con información de Europa Press