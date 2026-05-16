sábado 16  de  mayo 2026
CINE

Cannes concede una Palma de Oro honorífica a John Travolta

"Mis películas favoritas en mi vida siempre fueron las ganadoras de la Palma de Oro. No puedo creerlo, esto es más que un Óscar", dijo John Travolta

El actor, director y guionista John Travolta posa con la Palma de Oro honorífica que otorga el Festival de Cine de Cannes.

El actor, director y guionista John Travolta posa con la Palma de Oro honorífica que otorga el Festival de Cine de Cannes.

AFP

CANNES.- El Festival de Cannes entregó el viernes una Palma de Oro honorífica a la estrella estadounidense John Travolta, un reconocimiento sorpresa que no estaba anunciado y que tuvo lugar antes del estreno de su primer filme como director.

"Mis películas favoritas en mi vida siempre fueron las ganadoras de la Palma de Oro. No puedo creerlo, esto es más que un Óscar", dijo el intérprete de "Grease" y "Pulp Fiction" al recibir el premio.

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El actor de 72 años presentó "Ven a volar conmigo", sobre un niño de 8 años que toma el avión por primera vez para seguir a su madre, actriz, de camino a Hollywood, una adaptación de un libro que el propio intérprete publicó hace tres décadas.

En el trayecto el niño conocerá a sorprendentes viajeros y vivirá una serie de aventuras bajo la mirada de las azafatas de vuelo, una de las cuales está encarnada por Ella Bleu Travolta, la hija de actor.

"Este es el proyecto de mi vida. Y todas las personas que aparecieron en la película están sentadas en el público, aquí mismo: mi familia. Y por eso existe esta película y, en realidad, por eso existo yo como artista: por esas personas que están aquí", declaró Travolta sobre su ópera prima.

El intérprete también explicó que le sorprendió mucho que su primera película fuera presentada en Cannes, el festival de cine más prestigioso del mundo.

Travolta recordó que cuando el director general de la muestra, Thierry Frémaux, le dijo en noviembre que "sería la primera película aceptada con tanta antelación, me puse a llorar como un niño".

"No tenía ninguna esperanza de que aceptaran mi película", añadió.

La estrella de Hollywood, que creció no lejos del aeropuerto de LaGuardia, cerca de Nueva York, es un piloto profesional experimentado y obtuvo su primera licencia a los 22 años, según un comunicado del festival.

En la década de 1990, Travolta publicó "Propeller one way night coach", una historia escrita para su hijo mayor Jett, que sufría crisis epilépticas desde la infancia y falleció en 2009.

El actor ha participado en numerosas ocasiones en el Festival de Cannes, entre ellas tres veces con películas en competición, con "Pulp Fiction" (Palma de Oro en 1994), "Atrapada entre dos hombres" (1997) y "Primary Colors" (1998).

Travolta se dio a conocer a finales de los años 1970 gracias a su papel de Tony Manero en "Fiebre del sábado por la noche" (1977), que lo catapultó a nivel internacional. Al año siguiente el musical "Grease" (1978) lo consolidó entre los actores más famosos de su generación.

"El nombre del juego" (1995) le valió un Globo de Oro y en "Contracara" (1997) compartió cartel con otra superestrella del momento, Nicolas Cage.

FUENTE: AFP

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