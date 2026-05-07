jueves 7  de  mayo 2026
TRIBUNALES

Hombre de Miami Beach acusado de amenazar de muerte al presidente Trump

Un residente de Miami Beach enfrenta cargos federales por publicar presuntas amenazas en redes sociales contra el presidente Trump y altos funcionarios de EEUU

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.

AFP
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– Un hombre de Miami Beach fue acusado formalmente en una corte federal tras presuntamente publicar amenazas de muerte en redes sociales contra el presidente Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno estadounidense.

De acuerdo con documentos judiciales divulgados por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, Nathaniel Sanders II, de 32 años, habría utilizado las plataformas X e Instagram entre enero y abril de 2026 para publicar múltiples mensajes amenazando con asesinar al presidente Trump, al secretario de Estado y asesor interino de Seguridad Nacional Marco Rubio, así como a la exfiscal general Pam Bondi.

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Fiscalía federal advierte sobre gravedad de las amenazas

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó que las amenazas contra funcionarios públicos “no constituyen discurso político”, sino delitos federales graves que ponen en riesgo la seguridad pública y el estado de derecho.

“Las alegaciones sostienen que este acusado amenazó repetidamente con asesinar al presidente de Estados Unidos y a otros altos funcionarios. Esas acusaciones ahora serán evaluadas en la corte”, señaló el funcionario en un comunicado.

Reding Quiñones agregó que la fiscalía continuará colaborando con el Servicio Secreto y otras agencias federales para investigar amenazas y proteger a funcionarios públicos.

“Identificaremos e investigaremos cada amenaza”

Por su parte, Michael Townsend, agente especial a cargo de la oficina de Miami del Servicio Secreto, enfatizó que cualquier amenaza contra el presidente será tratada con máxima seriedad, independientemente de la plataforma utilizada.

“No importa dónde se haga la amenaza o qué plataforma se use; nuestros agentes lo identificarán, lo investigarán y trabajarán junto a nuestros socios federales y locales para presentar cargos cuando corresponda”, indicó Townsend.

Cargos y posible condena

Sanders enfrenta cargos por amenazar al presidente de Estados Unidos y por transmitir amenazas a través del comercio interestatal, delitos que podrían acarrearle hasta 10 años de prisión federal si es hallado culpable.

La investigación está siendo desarrollada por la oficina de Miami del Servicio Secreto con apoyo de la United States Capitol Police, el Diplomatic Security Service y el Departamento de Policía de Miami Beach.

El caso está siendo procesado por el fiscal federal asistente Justin Meckler Silverberg.

¿Qué delitos federales se le imputan?

Las autoridades federales señalaron que las amenazas dirigidas contra el presidente y altos funcionarios pueden ser procesadas bajo leyes federales que penalizan las amenazas interestatales y los intentos de intimidación mediante redes sociales u otros medios de comunicación.

Aunque Sanders compareció ante una corte federal el lunes, las autoridades recordaron que el acusado es considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

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