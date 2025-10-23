viernes 24  de  octubre 2025
CUBA

José Daniel Ferrer anuncia plan de asistencia para familiares de presos políticos cubanos

Desde su llegada al exilio, el líder opositor ha reiterado la importancia de la unidad entre los cubanos que se oponen al régimen comunista

El opositor cubano José Daniel Ferrer, durante una visita a Diario Las Américas.

El opositor cubano José Daniel Ferrer, durante una visita a Diario Las Américas.

JJBLANCOH / DLA
El opositor cubano José Daniel Ferrer.

El opositor cubano José Daniel Ferrer.

Europa Press
El opositor cubano José Daniel Ferrer.

El opositor cubano José Daniel Ferrer.

JJ BLANCO/DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - El líder opositor cubano José Daniel Ferrer anunció esta semana, en Miami, el lanzamiento de una iniciativa destinada a enviar ayudas económicas a familiares de presos políticos en Cuba, como parte de sus esfuerzos por fortalecer la solidaridad con quienes sufren represión bajo el régimen de La Habana.

“Los presos políticos necesitan apoyo y acompañamiento político, espiritual y económico. Sin solidaridad real y efectiva, no hay causa que triunfe, por justa que sea”, escribió Ferrer en su perfil de Facebook.

Lee además
Exhibición en honor al legado de Celia Cruz. 
OPINIÓN

Celia Cruz es la Reina de una Cuba Libre
Mujeres salen a las calles cacerola en mano a protestar contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel exigiendo el restablecimiento de la luz. 
PROTESTAS

El nuevo grito de Baire en Cuba: "libertad", "no tenemos miedo"

En la publicación, agradeció a “cubanos patriotas como Pedro Guerra, exprisionero político”, y explicó que quienes deseen colaborar con la iniciativa pueden comunicarse directamente con él “para ponerlos en contacto con el familiar que atiende al preso político”.

Embed

"Por la libertad"

Junto al anuncio, Ferrer compartió un video en el que aparece acompañado por Guerra, destacando que los veteranos de la oposición “iniciaron el camino de la lucha por la libertad” y que los nuevos exiliados “continúan por esa senda”.

“Creo que estamos cada vez más cerca de la meta final: la libertad de Cuba y el fin de la oprobiosa tiranía que tanto daño ha causado a nuestra patria”, afirmó el líder opositor.

Desde su llegada al exilio, el pasado 13 de octubre, Ferrer ha reiterado la importancia de la unidad entre los cubanos que se oponen al régimen comunista. “Las condiciones son muy favorables para que nos alineemos los que estamos en contra del régimen”, expresó recientemente.

"Democratizar Cuba"

“Debemos regresar a Cuba lo antes posible y poner fin a la tiranía. Tenemos que buscar más unidad”, insistió.

Asimismo, sostuvo que su salida del país tuvo como propósito “organizar la lucha para generar las sinergias necesarias que permitan democratizar Cuba”.

Ferrer subrayó que la presión debe mantenerse constante sobre el régimen. “La policía política no debe dormir en ningún momento. Hay que arrinconar a la tiranía; cuando lo hagamos, sacaremos a nuestros presos políticos de las cárceles del régimen”, afirmó.

"Respaldo internacional"

No obstante, reconoció que el cambio requiere respaldo internacional: “Es imposible que nosotros solos podamos democratizar Cuba; necesitamos la solidaridad y el apoyo del mundo libre, especialmente de los Estados Unidos”.

La organización Prisoners Defenders elevó recientemente a 1,185 el número de presos políticos y de conciencia en la Isla, denunciando que el régimen cubano “mantiene la represión institucionalizada como herramienta de control social”, especialmente contra quienes participan en protestas pacíficas.

El informe de la ONG destaca que el encarcelamiento político “se mantiene en niveles récord” y que en los últimos doce meses 152 personas fueron incorporadas a su lista. Desde julio de 2021, 1,895 cubanos han sido documentados como presos políticos, de los cuales 1,748 fueron encarcelados en los últimos cuatro años. “El patrón es constante: detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, uso del derecho penal para sofocar la protesta social y, cada vez más, la criminalización de menores de edad”, alertó la organización.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

EEUU busca a "Brother Wang", el capo fugitivo del fentanilo detenido en Cuba

¿Se apagan la oposición y el periodismo independiente en Cuba?

José Daniel Ferrer: "Regresaré a Cuba para participar en la caída de la tiranía"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania