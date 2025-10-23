¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

MIAMI. – El gobernador Ron DeSantis anunció que la aseguradora Progressive reembolsará casi mil millones de dólares a aproximadamente 2.7 millones de clientes de seguros de automóviles en Florida.

DeSantis atribuyó esta devolución a las reformas de responsabilidad civil implementadas en los últimos años y que los reembolsos promediarán los 300 dólares por asegurado.

Según el gobernador, estos recursos se distribuirán a principios de 2026 como resultado de las ganancias excedentes obtenidas por la compañía, un hecho directamente vinculado a la disminución de los costos por litigios en el estado.

Impacto de las reformas

El titular de Tallahassee destacó que los reembolsos son una consecuencia directa de las reformas legales (conocidas como "tort reform") aprobadas en 2022 y 2023.

Estas leyes modificaron el sistema de litigios de seguros, eliminando la provisión de "honorarios unidireccionales de abogados", que según el gobernador, convertía a Florida en un "infierno de litigios".

Previamente, el estado representaba el 8% de las reclamaciones de seguros del país, pero acumulaba el 78% de los costos de litigación.

"Una parte significativa de lo que ahora se devuelve a los consumidores habría ido a los abogados, y esa es la realidad", afirmó el comisionado de seguros de Florida, Mike Yaworsky.

Ganancias excedentes

La ley de Florida exige que las compañías de seguros de automóviles devuelvan las ganancias que superen un umbral permitido durante un período de tres años.

Progressive reconoció en documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) que, desde la promulgación de la reforma de seguros a principios de 2023, han observado menores costos de pérdidas y un desarrollo favorable de reservas, lo que ha resultado en una fuerte rentabilidad en su negocio de automóviles en Florida.

Este reembolso de 950 millones de dólares se suma a las reducciones de tarifas que Progressive ya había implementado, con una disminución del 8.1% en febrero.

Distribución y futuro del mercado

Los clientes de Progressive con pólizas activas al 31 de diciembre de 2025 recibirán el reembolso, ya sea a través de un cheque por correo o como un crédito en su factura de seguro.

Aquellos clientes con mayor antigüedad en la compañía recibirán reembolsos mayores.

Las autoridades estatales ya están en conversaciones con otras grandes aseguradoras como State Farm, GEICO y Allstate para que realicen devoluciones similares.

"No creo que haya ninguna razón para pensar que estas otras compañías sean diferentes de Progressive. Creo que verán reembolsos similares", aseguró el gobernador DeSantis.

Estabilización

Este anuncio se enmarca en una tendencia general de reducción de las tarifas de seguros de automóviles en Florida. Los cinco principales grupos aseguradores del estado, que cubren el 78% del mercado, han indicado una disminución promedio de tarifas del 6.5% para este año.

Esta estabilización contrasta con el aumento promedio del 31.7% registrado en 2023. Sin embargo, algunos abogados litigantes advierten que, si bien los consumidores sin reclamaciones se benefician, aquellos que sí las tienen enfrentan mayores obstáculos para recibir los pagos de las aseguradoras.

A pesar de ello, las estadísticas muestran una disminución del 23.8% en las demandas de seguros durante los primeros tres trimestres de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior.