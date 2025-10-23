Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Miami — Este jueves, alrededor de las 2:30 p.m., el candidato a la gobernación del estado de la Florida, Paul Renner , realizó un recorrido por la nueva sede del Museo de la Brigada 2506, ubicada en 1821 SW 9th Street, La Pequeña Habana, para conocer de cerca el trabajo que esta institución ha venido desarrollando y presentar sus futuras instalaciones, cuya inauguración oficial está prevista para inicios de 2026.

La brigada 2506, cuyo nombre honra al primer combatiente que falleció en el campo de entrenamiento antes de partir hacia Cuba, ha sido un símbolo de la lucha por la libertad y contra el comunismo. Durante la visita, Renner fue recibido por Carlos Luis y Eduardo Zayas-Bazán, presidente y vicepresidente del museo, además de miembros y directivos de la brigada.

En el encuentro se destacó la entrega de la bandera de la brigada 2506 y se generó un intercambio sobre la importancia de conservar espacios como este para educar a las nuevas generaciones sobre la historia de quienes lucharon y continúan su labor contra regímenes totalitarios.

En entrevista con Diario Las Américas, Zayas-Bazán expresó: “Es un honor tener a un candidato a gobernador que hable español, como él, con una esposa colombiana, y estamos encantados de tener la oportunidad de que visite el museo de la Brigada, que es un ejemplo de lo que podemos hacer contra el comunismo en el futuro, educando a la juventud del sur de la Florida sobre ele peligro que tiene el comunismo en el mundo”.

Carlos Luis afirmó: “El representante Renner vino para hablar sobre temas como lo que es la libertad, lo que es seguir luchando contra el comunismo, que estamos viendo que se está creando hasta en Nueva York, y también para establecer la historia de los brigadistas y estar seguros de que esa historia está contada de una manera correcta”.

Renner destacó el valor histórico y educativo del museo: “Este museo es un recuerdo para nosotros de que la libertad no es libertad sin sacrificio, y los veteranos de la brigada tuvieron el sacrificio y el heroísmo de luchar por la libertad de Cuba. Desafortunadamente, Cuba todavía está en el camino del socialismo. Cada cosa que el socialismo toca termina en pobreza, represión y muertes. Por eso, estos héroes están aquí para enseñar a las generaciones que están creciendo la importancia de la libertad”.

El candidato también compartió su agenda de trabajo en caso de ser elegido gobernador, incluyendo la reducción de impuestos, la mejora en educación, salud e infraestructura estatal, así como su compromiso de mantener activos espacios culturales como el Museo de la Brigada 2506 en la comunidad.