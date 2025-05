Justicia argentina presenta denuncia penal contra Evo Morales por crímenes de lesa humanidad

DECISIÓN EEUU vuelve a incluir a Cuba en la lista de países que no cooperan contra el terrorismo

Mencionó que en Bolivia los estragos de la dictadura han pasado de cierto modo inadvertidos, aunque dijo que los crímenes de lesa humanidad, a lo largo de los 14 años del gobierno de Evo Morales, han sido indiscutibles.

“Uno de los rasgos del modelo cubano exportado a las demás dictaduras del continente es hacerse con la justicia y esto en Bolivia se ha dado de manera exponencial”, denunció Farini.

En su intervención, describió el argumento jurídico que permite a la justicia argentina imponer una denuncia y solicitar que se procese a un individuo sobre el cual pesen acusaciones, sea cual fuere su ubicación geográfica.

Se trata, explicó el letrado, de estatutos que rigen en la Constitución de la República de Argentina. No importa de dónde sea la persona; que su comportamiento o sus violaciones de la ley ameriten ser juzgado, los juristas argentinos tienen la potestad de solicitar que estas personas sean juzgadas.

“La justicia de cada país define cuáles son los alcances del poder punitivo del Estado; existen diferentes principios. En la Argentina rige el principio de justicia universal; no surge del Código Penal, como el principio de territorialidad, surge de la Constitución Nacional Argentina, del artículo 118, que establece la posibilidad de que los jueces argentinos investiguen, juzguen hechos cometidos en cualquier lugar del mundo por personas de cualquier lugar del mundo, en contra de personas de cualquier lugar del mundo. Es decir, no hay ningún punto de contacto entre los hechos a ser investigados y el país, en este caso la Argentina, que los investiga”.

¿Por qué razón es esto?

Argentina, cuando sale de la dictadura, tuvo que tomar una decisión, qué era lo que iba a hacer, cómo iba a enfrentar este hecho. “Muchos países decidieron hacer la vista gorda, decir, bueno, una amplia amnistía donde aquí no ha pasado nada y seguimos adelante.

“Argentina no hizo eso, Argentina decidió juzgar a los culpables. A partir de ese momento, Argentina tomó compromisos; uno de los compromisos que asumió fue precisamente el de la jurisdicción universal.

“Había una cláusula tan amplia como la Argentina en España, pero hoy en día eso se modificó completamente; el único país que tiene una cláusula abierta de jurisdicción universal es Argentina, que permite juzgar e investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países. Esto es absolutamente excepcional, no es la regla, todo lo contrario”.

Sin embargo, para aplicarlo, explicó el doctor Farini, hay que demostrar una cantidad de puntos. Primero, que existen crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática. Lo segundo y lo más importante es que en los países donde estos crímenes se hayan cometido, los criminales no son juzgados o no pueden ser juzgados porque no hay una justicia independiente.

En el caso de Bolivia, añade, estas dos condiciones se dan. Se vieron en Venezuela, se vieron en Nicaragua, por eso la justicia argentina investiga (también) los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua y Venezuela.

“Lo que hemos hecho hoy es presentar una denuncia en Argentina para que se investiguen estos crímenes de lesa humanidad cometidos por Evo Morales, pero para ello tenemos que lograr que se abra la jurisdicción universal; este es el primer escollo. “Si logramos que se abra la jurisdicción universal, el segundo paso van a ser las órdenes de captura”, adelantó Farini.

Un similar proceso promovido por juristas argentinos y del cual Farini es protagonista se hizo anteriormente contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, los cabecillas de la dictadura venezolana.

¿Cuáles son los argumentos contra Evo Morales?

Hay muchos, básicamente los que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado, y se ha pronunciado acerca de la existencia de crímenes de lesa humanidad. El hotel Las Américas es uno de ellos (donde hubo unos trece ejecutados), el caso de un irlandés y de tres búlgaros, que se probó fueron ejecuciones extrajudiciales. Los casos de tortura cometidos en contra de Dirk Schmidt y de otras personas que fueron encarceladas de manera absolutamente promovidas por el poder ejecutivo. Es decir, lo que hace el poder judicial boliviano en este momento es seguir las órdenes del poder ejecutivo, ser el martillo del poder. Hay otros casos que no menciono porque las víctimas me han pedido reserva”, explicó el jurista.

Interrogado acerca del grado de impunidad prevaleciente en organismos internacionales, lo cual ha permitido por años la operatividad del crimen a los regímenes latinoamericanos, Farini denunció que “responde a un plan, promocionado principalmente por Cuba, diseñado y ejecutado de forma muy inteligente".

“Lo han ejecutado muy bien. Lo primero que han hecho es poner gente afín a su ideología en estos organismos, entonces hay infiltrados en estos organismos que patean para ese lado. No hay otra explicación”.

Y citó el ejemplo de la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu.

“Me sorprende que en tan poco tiempo hayan ordenado la captura de Netanyahu y habiendo pasado cinco años de investigación con pruebas abrumadoras —porque desde el punto de vista jurídico no hay manera de discutir que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela— no hayan ordenado la captura de Maduro; la única explicación es que haya cuestiones ideológicas o de otra índole. Estos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la ONU, ahora recién, es que son firmes y sólidos al momento de denunciar estos crímenes, pero hubo un tiempo donde esto estaba bastante adormecido”, consideró.

